Torna balneabile il mare ad Agropoli: ok ai tuffi alle spiagge di Testene e del Porto Il Comune di Agropoli può revocare l'ordinanza con il divieto di balneazione. L'Arpac: "Rientrati i parametri microbiologici".

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna balneabile il mare ad Agropoli, perla del Cilento in provincia di Salerno. I nuovi dati dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, lo confermano. "I parametri microbiologici sono ritornati nei limiti ad Agropoli nel tratto "Testene" e della "Spiaggia libera Porto". Il comune è stato informato per i provvedimenti di competenza. In pratica, l'amministrazione comunale potrà revocare adesso l'ordinanza di divieto di balneazione emessa negli scorsi giorni a causa dei campionamenti che avevano evidenziato l'inquinamento del mare. Erano stati sforati, nello specifico, i parametri relativi ai batteri fecali.

L'Arpac: "Il Comune può revocare l'ordinanza"

Una situazione, quest'ultima che può verificarsi anche in concomitanza con il maltempo, che può accentuare questi fenomeni temporaneamente, che poi rientrano nel giro di qualche giorno. L'Arpac ha condotto nuovi prelievi dei campioni di acqua marina lo scorso mercoledì. I risultati sono arrivati oggi, venerdì 27 giugno, e sono negativi. Da qui, la comunicazione immediata all'amministrazione comunale, per procedere alla revoca del divieto.

I tecnici negli scorsi giorni avevano evidenziato sforamenti dei limiti di legge per l'inquinamento. Il Comune, preso atto delle risultanze delle analisi, aveva emanato un'apposita ordinanza con il divieto di balneazione, "fino a nuova comunicazione da parte dell'Arpac, nelle aree marino costiere – nel tratto “da via San Marco angolo via Montessori” fino alla “radice del molo sottoflutto" del porto". Ma l'emergenza, come detto, è durata poco, ed è subito rientrata, per la gioia di migliaia di bagnanti.