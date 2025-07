video suggerito

Festival della birra artigianale a Napoli, village ai Giardini del Molosiglio domenica 6 luglio il Festival della birra artigianale organizzato da Mosto ai Giardini del Molosiglio: domenica 6 luglio. Orari e programma. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Festival della birra artigianale domenica 6 luglio ai Giardini del Molosiglio sul Lungomare di Napoli, accessibili da via Acton. Oltre 65 tipologie di birre alla spina da 16 birrifici artigianali di tutta Italia, cocktail "on tap", stand di street food d’autore, musica, talk e spettacoli. L'evento, con il patrocinio della I Municipalità Chiaia, Posillipo, San Ferdinando, è organizzato da Mosto, per festeggiare l'anniversario dei dieci anni dalla nascita e prevede dodici ore non stop di eventi, da mezzogiorno a mezzanotte. "L’evento del 6 luglio – spiegano gli organizzatori – non è soltanto la celebrazione dei dieci anni di Mosto, ma anche un tributo alla città di Napoli e alla sua energia inesauribile. Una giornata pensata per valorizzare la cultura partenopea, le realtà che la animano ogni giorno e tutte le persone che continuano a credere nelle potenzialità di questo territorio".

Cosa c'è nel villaggio del Festival

All'interno del villaggio si potranno trovare:

● 16 birrifici artigianali italiani e 65 birre alla spine

● Beer Corner con chicche in lattina e bottiglia

● Cocktail bar firmato Tanqueray 10 e Casamigos

● Food corner con Bop Dumpling, Marianna Vitale, Malinconico, IT’S, Santa Maradona, Cheeseburgeria

● Market (in collaborazione con l’organizzazione del South Market): tra cui DaniloPè, Comunik-hat, Rishpet e tanti altri

● Free Water Point a cura di Orsini

● Zona musica e talk

Il programma del Festival della birra al Molosiglio

Di seguito il programma del Festival Mosto della birra artigianale ai Giardini del Molosiglio di domenica 6 luglio 2025:

Leggi anche Napoli, riaprono il Parco del Poggio e i Giardini della Dichiarazione Universale

12:00 – 17:00 Un token in omaggio con il bicchiere, valido per una pinta gratuita.

13:00 – 16:00 Cotta brassicola pubblica insieme al birraio Salvatore Arnese

15:00 – 17:00 Attività Detox Digitale a cura di Focus Green: Silent Reading Party, giochi enigmistici e consumazioni gratuite in palio.

17:00 – 18:00 Talk con DADÀ, a cura di Escape Vision.

15:00 – 24:00 DJ SET

21:30 DADA’ LIVE

Per il programma completo e per restare aggiornati sull'evento si consiglia di consultare il sito ufficiale.