video suggerito

Si tuffa a mare e muore: dramma sulla spiaggia libera a Pozzuoli La vittima è un bagnante di 70 anni. Sul posto Polizia Locale, guardia costiera e 118. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si tuffa a mare e muore. Dramma sulla spiaggia libera di Pozzuoli, questa mattina, dove un bagnante di circa 70 anni ha perso la vita mentre stava facendo il bagno sul litorale. L'episodio è accaduto oggi, lunedì 23 giugno, sulla spiaggia libera di via Napoli, nei pressi del Lungomare "Sandro Pertini". Immediatamente è stato lanciato l'allarme dagli altri bagnanti. Sul posto è arrivata in poco tempo un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli. Ma i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

I bagnanti hanno dato l'allarme

La vittima è un uomo di 70 anni, residente a Pozzuoli. Secondo le prime informazioni, l'anziano era solito fare il bagno in spiaggia, anche per trovare un po' di refrigerio dal caldo asfissiante di questi giorni. Purtroppo, il tuffo a mare gli è stato fatale. Non è escluso che possa essere stato colto da un malore improvviso mentre nuotava. Sono stati gli altri bagnanti ad accorgersi di quello che stava accadendo. Quando hanno visto il corpo, ormai senza vita, che galleggiava a pelo d'acqua vicino alla riva.

Indagini di Polizia locale e guardia costiera

Gli astanti si sono subito gettati in acqua per aiutarlo ed hanno chiamato il 118. Ma, come detto, per il 70enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pozzuoli ed il personale della Guardia Costiera, che stanno conducendo le indagini. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze. Ad un primo esame medico esterno non si esclude un malore, magari successivo al tuffo a mare. Ma saranno eventuali ulteriori accertamenti clinici a chiarire cosa possa essere accaduto e quale possa essere stata la causa della morte.