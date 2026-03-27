Pozzuoli, due baracche abusive scoperte sulla spiaggia dell’ex fabbrica Sofer: dentro divani e altri mobili

I manufatti abusivi sono stati scoperti dalla Polizia Municipale e abbattuti; denuncia presentata a carico di ignoti. Gli agenti hanno riscontrato anche altre irregolarità ambientali nel corso di controlli mirati in città.

Controlli volti al contrasto dei reati ambientali e dell'occupazione abusiva di suolo pubblico quelli effettuati a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dagli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva. In particolare, i poliziotti del Nucleo di Polizia Ecologica hanno eseguito tre distinte operazioni sul territorio cittadino, in particolare nell'area dell'ex fabbrica Sofer, nel centro di Pozzuoli. Qui, gli agenti hanno rivenuto due baracche in legno, completamente abusive, all'interno delle quali c'erano divani, sedie e altri mobili e suppellettili.

Le strutture abusive sono state rimosse per consentire le operazioni di totale bonifica dell'area. Gli agenti hanno presentato una denuncia contro ignoti, dal momento che, al momento delle operazioni, non è stata riscontrata la presenza di persone sul posto. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Napoli per le opportune determinazioni di legge.

A Pozzuoli altri due interventi contro l'abbandono di rifiuti

Le attività del Nucleo di Polizia Ecologica della Municipale di Pozzuoli hanno riguardato anche un'area privata in via Provinciale Pianura: qui, durante una ispezione, gli agenti hanno scoperto un ingente cumulo di rifiuti urbani abbandonati, esposti alle intemperie. Le indagini successive hanno permesso di risalire alla proprietà dell'area privata, riconducibile a una società napoletana: il rappresentante legale, rintracciato, è stato pertanto denunciato per abbandono di rifiuti, mentre l'area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

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Sempre in via Provinciale Pianura, anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli hanno sorpreso un uomo che, una volta sceso dalla sua automobile, ha abbandonato alcuni sacchi della spazzatura tra gli arbusti a bordo strada. L'uomo è stato pertanto denunciato per abbandono di rifiuti, mentre la sua patente è stata ritirata.