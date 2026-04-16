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Festa in spiaggia con 700 persone, ma mancano le autorizzazioni: sequestrato un lido a Licola

Blitz di carabinieri e polizia in uno stabilimento balneare a Licola, versante Pozzuoli: in spiaggia era stato organizzato un dj set senza autorizzazioni. Il lido è stato sequestrato, mentre il titolare è stato denunciato.
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A cura di Valerio Papadia
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Una festa in spiaggia come se ne vedono molte in questo periodo, in cui le temperature iniziano a salire e le ore di luce aumentano. Eppure, in questo caso, il party organizzato su uno stabilimento balneare a Licola, versante Pozzuoli, in provincia di Napoli, era abusivo, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Sul posto, in via Sibilla, mentre era in corso un dj set con circa 700 persone, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Licola e gli agenti del commissariato di Pozzuoli della Polizia di Stato; nonostante, infatti, lo stabilimento balneare non avesse, come detto, le prescritte autorizzazioni per organizzare la festa, l'evento era stato comunque largamente pubblicizzato sui social network.

Il titolare del lido è stato denunciato

Carabinieri e poliziotti hanno interrotto la festa e fatto uscire dall'attività commerciale le 700 persone che stavano partecipando all'evento. Al termine del controllo, infine, gli operatori hanno provveduto a porre sotto sequestro l'intero stabilimento balneare, un'area di circa 700 metri quadri, mentre il titolare dell'attività è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Il lido non soltanto era sprovvisto delle condizioni di agibilità per un evento del genere, ma al titolare era già stata prescritta una diffida, non rispettata.

Cronaca
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