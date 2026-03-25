Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è grave

Da quanto si apprende, gli operai sono stati colpiti da una catena metallica. Il più grave dei tre è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato d’urgenza in ospedale.

L’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, mercoledì 25 marzo, al Porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: il bilancio è di tre operai feriti, uno dei quali in maniera grave. Stando a una prima, parziale ricostruzione di quanto accaduto, i tre operai sarebbero stati colpiti da una catena metallica, che si è sganciata mentre veniva sollevata una delle rampe di accesso al pontile galleggiante anti-bradisismo installato nel Porto di Pozzuoli.

Il più grave dei tre operai è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato al locale ospedale Santa Maria delle Grazie, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute: l'uomo è in prognosi riservata. Gli altri due operai coinvolti, invece, hanno riportato ferite lievi, che non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera e i carabinieri, unitamente al personale dell'Asl Napoli 2 Nord di Pozzuoli, che hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La zona è stata chiusa per consentire i rilievi e successivamente posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso.