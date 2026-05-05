Tir precipita a Pozzuoli in un condominio, si ribalta e distrugge una palestra: camionista ferito in ospedale

Tir precipita dalla strada e distrugge la palestra sottostante, finendo la sua corsa ribaltato su un fianco. Ferito il conducente. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, martedì 5 maggio, nella tratta dismessa della Cumana, all'altezza della stazione dei Cappuccini, dove sono in corso gli interventi per la realizzazione di nuove vie di fuga del bradisismo. Il camion che trasportava terreno è caduto dal margine della strada sopraelevata, finendo nel cortile del condominio, occupato da una palestra. L'autista è stato subito soccorso dai presenti. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine anche i sanitari del 118. L'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure mediche ed essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli.

Il tir ha distrutto la palestra sottostante

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, la polizia di Stato e la polizia municipale. Secondo le prime informazioni, il camion, forse a causa di un cedimento del terreno sottostante, lungo il margine della carreggiata, sarebbe precipitato di sotto, finendo all'interno del cortile condominiale e cadendo sulla palestra che occupa il piano seminterrato. Nella caduta, il carico di terreno si è rovesciato, inondando i locali sottostanti. Per fortuna, a quell'ora la palestra non era piena e non ci sono stati feriti. Solo un grande spavento. Gravi ad ogni modo i danni subiti dall'immobile, mentre anche il camion è risultato pesantemente danneggiato. Sul posto è stata portata una gru per aiutare nei lavori di rimozione del veicolo pesante.