Antonino Spinalbese al GF Vip riceve un bigliettino dalla figlia Luna Marì: “Ciao papà” Antonino Spinalbese ha ricevuto un biglietto da parte di Luna Marì, la figlia nata dalla storia con Belen Rodriguez. L’hair stylist ha letto ad alta voce la lettera scritta da sua madre contenente il messaggio della figlia: “Ciao papà”.

A cura di Gaia Martino

Serata di video messaggi di auguri per i Vip del Grande Fratello. Nella sera della Vigilia di Natale i concorrenti nella Casa di Cinecittà hanno ricevuto messaggi d'amore e di auguri da parte dei loro cari. Tante lacrime di commozione, gioia, nostalgia. Per Antonino Spinalbese sono apparsi in video alcuni familiari e i suoi migliori amici, da parte di Luna Marì è arrivato un tenero messaggio scritto in un bigliettino.

Il biglietto di Luna Marì per Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha ricevuto una lettera da parte della mamma ed un bigliettino anche da parte della figlia Luna Marì, nata dalla storia con Belen Rodriguez. "Ciao Anto stai sereno. Luna Marì sta bene, la vediamo tutte le settimane, è una bambola bellissima, associa me a te. Stai tranquillo è serena, ho un ottimo rapporto con …. (riferendosi alla famiglia Rodriguez, ndr). Entrambe le nonne ci scambiamo video e foto della tua topolina. Sono orgogliosa di te" è il contenuto del biglietto scritto dalla madre. Su un altro foglio di carta è comparso un "Ciao papà" scritto dalla piccola Luna Marì. "Si sente il profumo", le parole di Milena Miconi. Il video circola su Twitter e mostra papà Antonino emozionato:

Gli auguri per Antonino da parte di amici e parenti

Il primo video messaggio per Antonino Spinalbese è arrivato dai suoi migliori amici: "Ci manchi da impazzire, il tuo percorso sta andando alla grande, siamo sempre in contatto con la tua famiglia. Mi raccomando, tieni duro", poi ancora: "Buon Natale fratello, ci manchi. Ci sono tante sorprese per te, c'è un nuovo spazio per te. Stai andando alla grande". Infine il messaggio video da parte della madre, il cognato e le sorelle Lucia e Assunta: "Ti baciamo insieme, tanti auguri. Ti sei dimenticato il compleanno di tua nipote, l'onomastico di Lucia, ma ci sta".