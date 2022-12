Arrivano i videomessaggi di auguri al GFVip, ma per Attilio Romita non c’è Mimma Fusco Attilio scoppia in lacrime dopo aver ricevuto un biglietto che potrebbe essere da parte di Mimma Fusco. La compagna infatti ha rifiutato di inviare pubblicamente un videomessaggio di auguri al giornalista, che è rimasto profondamente deluso.

A cura di Giulia Turco

Per i Vipponi, come da tradizione, è tempo di ricevere i videomessaggi di auguri da parte dei loro cari. Il Natale infatti è ormai alle porte anche nella Casa del GFVip, ma non per tutti la sorpresa si rivela così felice come sperato. Tante le lacrime di commozione, di gioia, di nostalgia, ma non manca la delusione da parte di alcuni.

Attilio deluso aspettava il messaggio di Mimma

Le ultime settimane nella Casa sembra abbiano portato ad una rottura definitiva tra il giornalista e la sua compagna Mimma Fusco fuori dal programma. La donna è rimasta profondamente delusa dal comportamento che Romita ha tenuto con alcune donne della Casa, in particolare Sarah Altobello. Non passa inosservato che per lui c'è soltanto un videomessaggio da parte di un cugino, ma di Mimma neanche l'ombra. Attilio, visibilmente deluso, ha accusato il colpo il silenzio. Poco dopo, gli è stato consegnato un pacco regalo: un pigiama corredato da un biglietto. Attilio ha preferito restare solo e non ne ha condiviso il contenuto, ma non è escluso che potesse trattarsi della compagna, visto che è scoppiato in lacrime.

Soraia per Salatino, gli amici di George e gli altri videomessaggi dei Vip

Tra i più commossi per i messaggi dei familiari c'è sicuramente Davide Donadei, che è scoppiato in lacrime subito dopo aver visto la mamma. Poi il fratello di Wilma, tantissimi amici per George, la sorella e i genitori di Sarah che le hanno collezionato calde immagini dalla sua Bari. Per Luca Salatino c'era la sua numerosa famiglia, ma nessuna lacrima è scesa fino a quando sullo schermo non è comparsa Soraia, che lo ha fatto crollare definitivamente con il suo messaggio di Natale e una lettera che Luca ha letto allontanandosi dai suoi compagni. Nikita ha ricevuto inoltre un albero della vita come porta fortuna, mentre Micol è stata sommersa di regali da parte dei suoi genitori.