Belén Rodriguez, look romantico a Verissimo: l’abito a fiori è il simbolo del suo nuovo progetto Belén Rodriguez è tornata a Verissimo con un look bon ton floreale: l’abito ha un significato importante, perché riguarda un nuovo progetto professionale.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez non è certo nuova negli studi di Verissimo. L'argentina è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare i cambiamenti decisivi degli ultimi mesi della sua vita. Sono successe tante cose: la fine della relazione con Antonino Spinalbese, l'amore ritrovato con Stefano De Martino, il ritorno in tv, ma all'orizzonte ci sono anche nuovi progetti lavorativi da sviluppare. La showgirl ora sembra particolarmente serena e molto consapevole di ciò che vuole, forse proprio merito dell'equilibrio sentimentale che ha trovato. Ha tutta l'intenzione di proteggere la storia col ballerino e viverla nel modo più riservato possibile. E nel frattempo, le carriere di entrambi sono in un punto cruciale, di grande sviluppo.

Belén a Verissimo

Di recente, Belén Rodriguez è stata diverse volte ospite di Verissimo. A febbraio le cose erano molto diverse da oggi: il ritorno di fiamma con Stefano De Martino non era stato ufficializzato (benché fosse nell'aria) e lei si era detta single e felice così. Aveva indossato un look molto semplice, un completo pantaloni-gilet color sabbia. Poi era tornata negli studi assieme alla sorella Cecilia Rodriguez, con un completo nude sensuale. La showgirl ha uno stile versatile, in cui trovano spazio capi sexy e altri più casual. I minidress a fantasia floreale sono tra i suoi preferiti, perfetti per l'estate, quando vuole un look fresco e bon ton, quando vuole puntare sulla semplicità.

Non a caso, proprio i fiori (le margherite) sono i protagonisti del brand d'abbigliamento a cui a dato vita, che si chiama Mar de Margaritas. Il marchio è un progetto tutto suo, che segue Hinnominate e Me Fui, realizzati invece in collaborazione con i fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez. Il brand prende il nome dal titolo di una canzone scritta da Gustavo Rodriguez, padre di Belen, come dedica d'amore alla moglie Veronica Cozzani. L'intera collezione si ispira al mondo floreale, ma sarà disponibile per l'acquisto solo a gennaio 2023. Ha svelato alcune anteprime sui social e lei stessa in alcune occasioni ha sfoggiato le creazioni della linea: l'abito a pois con scollo a barca fresco e sbarazzino, gli allegri mini dress colorati con margheritine stampate.

Leggi anche Belén Rodriguez col pancione: il suo nuovo abito stretch è perfetto per la primavera 2021

Il look floreale di Belén

Per la puntata di Verissimo andata in onda domenica 2 ottobre, Belén Rodriguez ha scelto proprio un look floreale firmato Mar de Margaritas. L'abito midi è aderente e presenta maniche corte a sbuffo, con scollo rotondo; è leggermente arricciato lateralmente, con spacco e una fila di piccoli bottoncini. La showgirl ha scelto uno stile fresco, semplice, in versione bon ton, con capelli sciolti mossi e solo un accenno di trucco. Indossare un abito della propria collezione deve essere stato per lei davvero emozionante: al lancio ufficiale manca poco e i fan non vedono l'ora di indossare i suoi vestiti.