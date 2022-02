Belén a Verissimo cambia stile: addio abiti sexy e rock, ora punta sulla semplicità Ospite di Verissimo, Belén Rodriguez ha raccontato a Silvia Toffanin qualcosa in più di sé e del suo privato. Lo ha fatto con un look semplice, mettendo da parte i dettagli audaci.

A cura di Giusy Dente

La nuova avventura televisiva di Belén Rodriguez rappresenta il coronamento di un sogno custodito per anni nel cassetto: la conduzione de Le Iene. L'argentina è al timone del suo programma preferito, assieme a Teo Mammucari e non potrebbe esserne più entusiasta. Al suo pubblico nel monologo di apertura della prima puntata ha promesso dedizione e amore, proprio nel rispetto di un programma verso cui ha sempre nutrito molta stima. Indossare la divisa da Iena è assieme un piacere e un impegno e lei è ben disposta a farlo. Assieme all'iconico completo che caratterizza conduttori e inviati, ovviamente la showgirl sta dando il meglio di sé in quanto ad outfit: fino ad ora ha sfoggiato le audaci creazioni stringate firmate David Koma. La nuova conduttrice de Le Iene ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, a Verissimo, in cui si è lasciata andare a qualche dichiarazione anche in merito alla vita privata.

Ospite della puntata di domenica 20 febbraio di Verissimo, Belén Rodriguez ha raccontato di quanto, di recente, abbia sofferto per amore. Con Antonino Spinalbese la relazione è finita poco dopo la nascita di Luna Marì e già si parla di un ritorno di fiamma (in cui i fan non hanno mai smesso di sperare) con l'ex marito Stefano De Martino. A tal proposito, però, la 37enne è stata chiara: si è detta single e felice così. Ha anche parlato delle frequenti critiche che riceve dagli haters, che l'accusano di eccedere con la chirurgia e su questo fronte ha ammesso di essere molto serena, perché certi commenti non la feriscono più come accadeva un tempo.

Il look di Belén Rodriguez

La showgirl argentina è stata spesso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Aveva scelto proprio questo programma per il suo ritorno in tv, dopo il parto di Luna Marì. Per l'occasione aveva indossato un minidress a fantasia azzurro e viola firmato Stella McCartney, con maniche lunghe a palloncino e gonna a balze, abbinato a sandali bianchi Le Silla. Era settembre e le cose, per la showgirl, erano molto diverse, sia dal punto di vista lavorativo che professionale. Era impegnata con Tu sì que vales e con Spinalbese le cose andavano a gonfie vele.

in foto: gilet MVP Wardrobe

Per raccontare le evoluzioni degli ultimi mesi, la Rodriguez ha scelto un outfit molto diverso, meno sbarazzino e più formale. Si tratta di un completo color sabbia del brand MVP Wardrobe, di Maria Vittoria Paolillo, un'anteprima della collezione SS22: pantaloni a vita alta leggermente svasati, gilet con scollo a V e fila di quattro bottoncini, con piccole taschine laterali. Lo ha abbinato a décolleté nere con cinturino alla caviglia. Per completare il look immancabili i gioielli, per dare un tocco di luce: anello e orecchini Acchitto in oro giallo.

in foto: pantaloni MVP Wardrobe

La showgirl argentina ha puntato su un outfit dalle linee semplici e pulite: ha voluto comunicare al pubblico la parte di sé più autentica e sincera, senza nascondere anche i dettagli più dolori della sua storia recente. Per questo ha scelto un look elegante, senza eccedere con la formalità ma neppure coi colori e le stampe, o viceversa coi dettagli audaci e rock che ama molto.