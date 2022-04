Francesca Ferragni cambia stile in gravidanza: addio jeans, ora è il momento degli abiti premaman Francesca Ferragni è incinta e, complice il fatto che il pancione sta diventando sempre più “ingombrante”, ha cambiato stile. Ha detto addio ai jeans e agli abiti casual, preferendo un adorabile vestito over perfetto per le future mamme.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Ferragnez si allarga sempre di più: Francesca Ferragni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice, anche perché presto darà un cuginetto ai piccoli Leone e Vittoria. Sui social sta documentando ogni dettaglio della gravidanza, dalla scoperta della dolce attesa alla crescita del pancione, fino ad arrivare alla preparazione della borsa che porterà in ospedale. Complice il fatto che il ventre sta cominciando a diventare davvero evidente, la sorella di Chiara ha pensato bene di cambiare stile dicendo addio ai jeans e agli abiti casual che aveva sempre sfoggiato fino ad ora.

Francesca Ferragni indossa il primo abito premaman

Francesca Ferragni si è servita dei social per rivelare il suo nuovo look da futura mamma e per la prima volta si tratta di un outfit premaman. Ha infatti indossato un abito over firmato Envie de Fraise, un sinuoso modello total black ma con una decorazione etnica sulla parte alta del ventre, con la gonna over al ginocchio e la scollatura generosa che ha messo in risalto il décolleté reso florido dalla dolce attesa. Ha poi completato il tutto con una semplice collana scintillante e con i ricci lasciati sciolti. Tra il meraviglioso panorama primaverile alle sue spalle e l'espressione raggiante, la sorella di Chiara sembra essere una vera e propria dea della maternità.

Abito Envie de Fraise

La rivoluzione di stile di Francesca Ferragni

Fin dall'annuncio della gravidanza Francesca Ferragni aveva dimostrato di non voler modificare il suo stile casual e sportivo. Complice il fatto che il pancino è stato praticamente invisibile nei primi mesi, ha avuto la possibilità di continuare a sfoggiare a lungo i jeans e i completini comodi che hanno sempre fatto parte del suo armadio. Ora però per lei è arrivato il momento di cambiare, visto che il ventre è ormai diventato "ingombrante". Dopo essersi lasciata immortalare in intimo, questa volta ha preferito un abito over. Si tratterà di una rivoluzione di stile che durerà fino alla fine della dolce attesa? L'unica cosa certa è che in questa versione elegante la sorella di Chiara è meravigliosa.