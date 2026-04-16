Francesca Fagnani dal parrucchiere dopo Belve: niente cambio look, punta sul refresh

Francesca Fagnani è tornata in tv con una nuova edizione di Belve e ogni settimana il martedì sera è la regina di Rai 2 con le sue interviste irriverenti. Di recente, a poche ore dalla puntata, ha pensato bene di fare visita alla parrucchiera di fiducia per un cambio look. Non ha fatto nulla di drastico, ha optato per un semplice "refresh", così da adeguare il suo stile alle giornate primaverili sempre più calde e soleggiate: ecco il risultato.

Cos'è il refresh provato da Francesca Fagnani

Dietro i look da palcoscenico di Francesca Fagnani c'è un team di assistenti che si prende cura di ogni dettaglio del suo stile. Se Claudia Scutti e la stylist, la parrucchiera è Alessia Solidani, la stessa a cui Ilary Blasi si affida da anni. È proprio a lei che la conduttrice ha fatto visita nelle ultime ore, così da rinnovare con un tocco fresco e sbarazzino il suo hair look. Per lei, però, niente cambi estremi, ha optato per un semplice "refresh", cosa significa? Ha ravvivato la chioma con una tecnica rapida che non prevede uno shampoo vero e proprio: serve a ridefinire la piega e a eliminare il crespo ma senza bagnare totalmente i capelli. L'obiettivo? Evitare i lavaggi troppo frequenti mantenendo un hair look impeccabile.

Francesca Fagnani con Alessia Solidani

L'hair style di Francesca Fagnani

Al motto di "Un refresh fatto bene cambia tutto. E quando c’è sintonia, si vede", Alessia Solidani ha documentato sui social la visita di Francesca Fagnani. Da sempre fedele ai capelli lunghi e ondulati, anche questa volta la conduttrice non ha voluto fare nulla di drastico. A fine trattamento refresh ha sfoggiato una meravigliosa chioma fluente, leggermente scalata sul davanti ed esaltata da alcune ciocche leggermente più bionde sulle lunghezze. Look total denim, make-up semplice e sorriso stampato sulle labbra: Francesca Fagnani è un'indiscussa icona di stile sia dentro che fuori dal palco.