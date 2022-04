Le sorelle Rodriguez insieme a Verissimo: Belén osa col body sgambatissimo, Cecilia è bon-ton Belén e Cecilia Rodriguez sono apparse ancora una volta insieme in tv: domenica 3 aprile sono state tra le ospiti speciali di Verissimo e hanno incantato il pubblico con la loro bellezza. Naturalmente non hanno rinunciato allo stile, sfoggiando due outfit opposti ma entrambi all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Domenica 3 aprile è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin che quest'anno ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale. Tra gli ospiti speciali intervistati dalla conduttrice ci sono state anche le sorelle Belén e Cecilia Rodriguez, apparse più unite e affiatate che mai. Per l'occasione non hanno rinunciato alla loro innata passione per la moda e hanno sfoggiato due look glamour ma allo stesso tempo "opposti". La maggiore ha osato con la sensualità con dei dettagli nude,mentre Cecilia ha preferito essere bon-ton con un completo coloratissimo.

Belén e Cecilia insieme a Verissimo

Belén col completo nude a Verissimo

L'avevamo lasciata col minidress primaverile a Le Iene Show e ieri abbiamo ritrovato Belén sul palco di Verissimo con un look ugualmente glamour e sensuale. Ha sfoggiato un completo nude fasciante e provocante firmato Drome: ha abbinato un body sgambatissimo con dei mini oblà sulla scollatura a un paio di pantaloni di pelle e a zampa, a vita alta ma con dei tagli cut-out sui fianchi che hanno lasciato la pelle scoperta. I sandali col tacco a spillo in tinta, invece, sono di Alevi. L'argentina ha poi tenuto i capelli sciolti, lisci e tirati all'indietro, mettendo in risalto il make-up dai toni naturali con gli occhi contornati da una linea di eye-liner.

Belén in Drome, Cecilia in Sleep No More

Il look sfumato di Cecilia Rodriguez

Per essere intervistata a Verissimo Cecilia Rodriguez ha puntato tutto su un look opposto a quello di Belén. L'argentina è infatti apparsa bon-ton e trendy in un completo di seta sfumato firmato Sleep No More sui toni del blu, celeste e viola. Per la precisione ha abbinato una camicia a maniche lunghe portata sbottonata sul décolleté a una gonna svasata a vita alta e lunga fino al ginocchio, caratterizzata da un mini spacco frontale. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali color verde Tiffany di 3JUIN e un raffinato raccolto col la frangia a tendina che le cadeva sulla fronte. Quale delle due sorelle ha vinto la sfida di stile?