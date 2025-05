video suggerito

Il nuovo stile casual di Belén Rodriguez: abbina la tuta alla borsa di lusso da quasi 30mila euro Sebbene non abbia ancora commentato la notizia della gravidanza della sorella Cecilia, Belén Rodriguez continua a essere super attiva sui social. Di recente, ad esempio, ha rivelato un inedito look casual ma la cosa particolare è che lo ha completato con una borsa di lusso super chic. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È da giorni che si parla di un presunto litigio tra Belén e Cecilia Rodriguez e il fatto che la prima non abbia commentato pubblicamente la notizia della gravidanza della sorella non fa che confermarlo. Le due sarebbero ai ferri corti a causa di Ignazio Moser ma al momento nessuna di loro ha confermato o smentito il pettegolezzo. La cosa certa è che Belén continua a essere super attiva sui social ma, piuttosto che fare riferimento alla famiglia, si è buttata a capofitto nel lavoro, dalla promozione dei nuovi prodotti di Soy Rebeya al lancio della collezione primaverile di Mar De Margaritas. Il dettaglio che non è passato inosservato? La conduttrice sembra aver cambiato stile, dicendo addio agli abiti glamour e ai tacchi alti e puntando tutto sul casual.

Il look casual di Belén

Sullo sfondo di un salottino con le poltrone di velluto bianco (che sembra essere la sala d'attesa di un'estetista), Belén Rodriguez si è scattata un selfie allo specchio per rivelare il look scelto per la giornata fuori casa. Niente più abiti strizzati, tubini fascianti, maxi scollature e tacchi a spillo, questa volta ha preferito puntare tutto sulla comodità. Si è trasformata in una dark lady "in incognito" con una tuta oversize total black, un modello con pantaloni oversize con righe laterali bianche e felpa con zip frontale e cappuccio (che ha portato sul capo). Per completare il tutto ha scelto un accessorio in pieno stile diva: un paio di occhiali da sole scurissimi e con la montatura squadrata.

Belén Rodriguez in versione casual

Quanto costa la borsa di Belén Rodriguez

Sebbene Belén abbia fatto una scelta di stile all'insegna del casual, non ha rinunciato a un dettaglio griffato. Ha infatti abbinato la tuta a una borsa di lusso super preziosa, evitando le bag più sportive che si sarebbero sposate alla perfezione con il look comfy. Nonostante l'effetto "a contrasto", il risultato è stato lo stesso perfetto, a prova del fatto che la conduttrice riesce sempre a essere un'icona fashion. Qual è la borsa che ha sfoggiato? Una Birkin bag di Hermès, un modello medio in pelle grigio chiaro, contraddistinta da fibbie e lucchetto a contrasto total gold. Disponibile sugli e-commerce di moda di lusso, viene venduta a oltre 27.900 euro. In quante sognano un accessorio simile per completare il loro look comodo?

Leggi anche Ilary Blasi ha una nuova borsa griffata: costa quasi 6mila euro e si abbina al mollettone

Birkin bag di Hermès