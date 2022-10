Belen e il ritorno con Stefano De Martino: “Oggi siamo alla pari, questo rende tutto più semplice” Nel corso di un’intervista a Verissimo, Belen parla del ritrovato amore con suo marito, spiegando che una delle ragioni di questa nuova stabilità è l’indipendenza di De Martino: “Vederlo Stefano aver sviluppato una carriera meravigliosa, mi rende tutto più semplice”.

A cura di Andrea Parrella

In una lunga intervista rilasciata a Verissimo, Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua relazione con Stefano De Martino, ricominciata negli ultimi mesi. Un ritorno di fiamma che questa volta pare avere maggiori caratteri di stabilità: "Sono passati dieci anni. Siamo riusciti a stare separati per poco tempo, alla fine della fiera. Mi sono pronunciata tante volte, con buoni propositi, continuo a farlo dentro di me. Ce la viviamo con più riservatezza, intimità, consapevolezza. In questa mancanza di equilibrio posso dire di avere un'ulteriore conferma, quella di amarlo davvero tanto. Perché quanti accadono certe cose e scegli comunque una persona, vuol dire che c'è tanta sostanza. Alla fine sono tornata a casa, sembra veramente la trama di un film".

Belen Rodriguez era reduce dalla fine della relazione con Antonino Spinalbese, da pochi giorni entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Da lui la show girl argentina ha avuto la seconda figlia, Luna Marì, nata a diversi anni di distanza dal primo figlio, Santiago, prima che la storia d'amore con Spinalbese si esaurisse nel giro di pochi mesi. Caratteristica comune delle due storie, quella di aver iniziato a frequentare uomini che non avevano la sua stessa fama. E non solo: "Non ho mai guardato le tasche di un uomo e penso che questo sia chiaro, ma non per fare il fenomeno, ma perché mi andava così. Forse ho trovato sempre qualcosa di mio in loro, una storia simile. Solo che quando una donna è così forte e potente e ha un introito così alto, quando ha successo sempre, è difficile per un uomo non ancora realizzato, riuscire a rispettarti e a proteggerti".

Proprio rispetto a questo, ha elogiato Stefano De Martino e il suo percorso di realizzazione personale come volto della Tv in una chiave indipendente dall'enorme clamore per la vicenda di gossip che ha tenuto banco nell'ultimo decennio: "Siamo donne toste, forti, ci bastiamo da sole, quindi sicuramente la mancanza di parità ci ha reso la vita più complessa. Oggi vedere Stefano aver sviluppato una carriera meravigliosa, con le potenzialità che ha, vederlo alla pari, mi rende tutto più semplice. È tornato sempre lui, si è presentato varie volte, questa volta con il cavallo giusto".