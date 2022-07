Belén Rodriguez con l’abito a pois: è il must-have fresco e trendy dell’estate Belén Rodriguez è sempre sul pezzo quando si parla di tendenze e anche per l’estate ha lanciato il capo must da indossare assolutamente. Di cosa si tratta? Dell’abito a pois sbarazzino, fresco e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista professionale: al di là delle fortunatissime apparizioni televisive e degli shooting fashion di cui è protagonista, è anche una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Dopo aver lanciato una linea di costumi con la sorella Cecilia, Me Fui, e una collezione di abiti sportivi sempre con i fratelli, Hinnominate, ora si sta preparando per un nuovo progetto: un brand di abbigliamento tutto suo. Ne ha data una piccola anteprima sui social, approfittandone per lanciare il trend più gettonato dell'estate, quello degli abiti a pois originali, freschi, trendy e sbarazzini.

Il look dall'animo retrò di Belén

Si chiama Mar de Margaritas ed è il nuovo brand di Belén Rodriguez. Al momento non si sa nulla sul progetto, tanto che addirittura il profilo social creato ad hoc è vuoto, ma l'argentina si è servita del suo account e della sua immagine per dare una piccola anteprima degli abiti creati. Con tanto di hashtag #faltapoquito, ovvero "manca pochino", la showgirl è apparsa sofisticata e trendy circondata dalle margherite e con indosso un adorabile abito a pois. Si tratta di un modello chemisier a fondo bianco ma con i pallini neri a contrasto, ha lo scollo a barca che lascia le spalle nude e un profondo spacco laterale che mette in risalto le gambe ed è assolutamente perfetto per l'estate.

I pois sono il must dell'estate

Sarà perché i pois ricordano le iconiche pin-up o perché sono la scelta ideale per essere allo stesso tempo originali e bon-ton, ma la cosa certa è che i pallini sono la stampa evergreen della bella stagione. Che siano maxi, mini, multicolor, tono su tono o a contrasto, non importa, l'unica cosa che conta è che siano ben visibili sugli abiti, così da aggiungere un tocco retrò e sofisticato a ogni look. Belén è solo una delle ultime ad aver seguito la mania per l'estate, prima di lei lo avevano già fatto Kate Middleton (una vera e propria appassionata dei polka dress) e l'italianissima Miriam Leone. Insomma, scegliere un vestito a pois per l'estate significa "andare sul sicuro". In quante si ispireranno alla Rodriguez per rendere la loro estate super trendy?