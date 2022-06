Miriam Leone chic e raffinata con l’abito chemisier a pois: quanto costano gli accessori griffati Oltre a essere un’icona di bellezza, Miriam Leone è anche un’icona di stile: sempre elegante, chic e raffinata. Nei suoi look non mancano mai dettagli griffati.

A cura di Giusy Dente

Arrivano direttamente da Madrid le nuove foto di Miriam Leone, che è volata in Spagna dove è stata ospite di un evento. L'attrice ha trascorso prima qualche giorno di vacanza in Toscana, in occasione del matrimonio di una coppia di amici. Ha soggiornato in un resort della campagna toscana, un luogo immerso nel verde perfetto per chi è in cerca di relax e intimità. Poi si è spostata alla volta dell'Omega party: il brand di orologi e gioielli di lusso la accompagna nelle occasioni più importanti. Era della nota Maison proprio l'orologio sfoggiato alla recente presentazione del film Corro da te, dove ha dato una svolta sexy al look con un coloratissimo tubino aderente in lattice. Che si tratti di outfit per serate di gala o di outfit più casual e quotidiani, Miriam Leone riesce sempre a valorizzare la sua bellezza naturale, quel fascino raffinato e da diva d'altri tempi che l'ha resa una delle Miss Italia più amate di sempre.

Miriam Leone, bellezza autentica

Miriam Leone un mese fa ha calcato per la prima volta un red carpet assieme marito Paolo Carullo. La 37enne era candidata come Migliore attrice per il ruolo di Eva Kant interpretato nel film Diabolik. Sul red carpet ha incantato tutti un look chic e raffinato, impreziosito da gioielli in oro bianco, diamanti e smeraldi. Negli eventi importanti l'attrice riesce sempre a catalizzare l'attenzione col suo innato fascino, ma anche col più prezioso e scintillante outfit sa conservare la sua naturalezza. Proprio perché non ama gli artifici, non esita a mostrarsi in versione acqua e sapone sui social, ricordando che la perfezione non esiste.

Lei stessa, pur essendo un'indiscussa icona di bellezza e pur avendo vinto il titolo di più bella d'Italia nel 2008, fa i conti ogni giorno con le sue fragilità, quelle di qualunque donna. E proprio perché a filtri e ossessioni preferisce l'autenticità e l'accettazione, non usa filtri e ha ammesso di non ritoccare le sue foto. Sui social condivide sia i red carpet che momenti di quotidianità, con un occhio sempre attento alla privacy. Di recente l'abbiamo vista in versione turista a Napoli, con un paio di jeans, un gilet e ciabatte: un look casual, ma griffato. Ai dettagli di lusso, non rinuncia mai.

I dettagli griffati nel look di Miriam Leone

Miriam Leone si è lasciata conquistare dall'abito chemisier, il must have della stagione estiva perché trendy, fresco e chic. Ne ha scelto uno a pois, che ha abbinato ad accessori griffati, la sua passione. L'attrice ha completato l'outfit con scarpe e borsa bianchi, firmati Salvatore Ferragamo (la Maison che ha da poco cambiato direttore creativo). La borsa è la Iconic Top Handle: è la riedizione di uno dei modelli più iconici del marchio, caratterizzata da chiusura in metallo dorato e design rigido. Tre sono le dimensioni disponibili, con prezzo crescente: la piccola sul sito ufficiale costa 1990 euro, la media 2100 mentre la grande 2200 euro.

L'ex Miss Italia l'ha abbinata a scarpe della stessa Maison. Il modello da lei calzato non è disponibile sul sito ufficiale: la mule alta intrecciata al momento è presente solo nelle colorazioni rosso lipstick e nero. La calzatura presenta tomaia realizzata in mignon di nappa intrecciata a mano, con dettaglio più fitto lungo lo scollo. Il tacco alto 10,5 cm è impreziosito da un piccolo Gancini dorato sulla parte interna. Costano 795 euro. Miria Leone oltre a essere icona di bellezza, è anche icona di stile: elegante, chic e raffinata in ogni occasione.