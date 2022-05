Relax per Miriam Leone in Toscana: quanto costa il resort immerso nel verde Miriam Leone sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Toscana per il matrimonio di alcuni amici. Scopriamo quanto costa il resort del suo soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Miriam Leone in vacanza in Toscana

Miriam Leone è una delle attrici e conduttrici tv più amate e stimate dal pubblico italiano. Dalla sua vittoria a Miss Italia nel 2008 la giovane modella siciliana ha intrapreso una carriera brillante che l'ha condotta ad interpretare numerosi film di successo. La sua ultima interpretazione cinematografica è stata di Eva Kant nel film Diabolik. In questi giorni la nota attrice è in vacanza in Toscana per partecipare al matrimonio di alcuni amici, scopriamo quanto costa il resort di lusso dove si sta rilassando.

Il resort dove soggiorna Miriam Leone in Toscana

Dove si trova il resort di Miriam Leone

Miriam Leone ha condiviso alcune immagini della sua vacanza in Toscana per il matrimonio di alcuni amici. Nelle immagini si mostra in relax in piscina in una struttura immersa nel verde. Si tratta del Toscana Resort Castelfalfi che sorge a pochi chilometri da San Gimignano, nella campagna toscana tra Firenze e Pisa.

La campagna toscana tra Firenze e Pisa del Toscana Resort Castelfalfi

Il resort dove soggiorna Miriam Leone in Toscana è una suggestiva struttura di epoca medievale trasformato in un hotel a 5 stelle circondato da un paesaggio idilliaco. È l'albergo ideale in cui apprezzare lo slow living.

Leggi anche Miriam Leone con i capelli biondi

Il resort comprende un hotel e diverse ville da affittare all'interno della tenuta. L'albergo sorge all'interno dell'antica tabaccaia di Castelfalfi, che è stata ristrutturata per accogliere 31 camere con vista sul borgo circostante. Le ville sono ricavate all'interno di storici casali immersi nel verde.

Una delle ville del Toscana Resort Castelfalfi

Quanto costa una notte nel resort in Toscana

Tra verdi colline toscane e un antico borgo medievale, la vacanza al Toscana Resort Castelfalfi è un viaggio nel tempo e nel benessere. La proprietà comprende anche una spa e una piscina all'aperto. Miriam Leone ha condiviso alcune immagini di puro relax nella piscina dell'albergo ma non sappiamo di preciso in quale tipo di stanza l'attrice alloggi.

Una delle camere del Toscana Resort Castelfalf

Facendo alcune ricerche è stato tuttavia possibile conoscere quanto costa una notte al Toscana Resort Castelfalfi che va dai 620 euro di una camera deluxe con vista ai 3.500 euro di una delle ville del resort immerse nel verde con quattro camere matrimoniali, giardino e piscina privata.