Miriam Leone ai David di Donatello 2022 brillerà con diamanti e smeraldi: quanto costano i suoi gioielli Miriam Leone è tra le protagoniste dell’edizione 2022 dei David di Donatello, dove è candidata come Migliore attrice con il ruolo di Eva Kant in Diabolik. Sul palco dell’evento brillerà con una serie di preziosi gioielli in oro bianco, diamanti e smeraldi: ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

È tornata una nuova edizione dei David di Donatello, uno degli eventi cinematografici più attesi nel nostro paese che ogni anno premia gli attori e i talenti che si sono distinti per bravura nel settore. La serata, presentata da una coppia "inedita" formata da Carlo Conti e Drusilla Foer, viene trasmessa in diretta su Rai 1 e vede diversi volti noti tra i suoi protagonisti. Tra gli ospiti più amati ci sarà Miriam Leone, che ha ricevuto la nomination nella categoria Migliore attrice grazie al ruolo di Eva Kant in Diabolik, il film firmato dai Manetti Bros. Oltre a essere regina di eleganza e di stile, la diva dimostrerà anche di amare gli scintillii e gli accessori preziosi con dei meravigliosi gioielli che valgono una fortuna.

Miriam Leone ai David 2022 con diamanti e smeraldi

Alla vigilia dei David di Donatello Miriam Leone era apparsa splendida in un candido look total white, mentre per la cerimonia di premiazione preferirà osare con una serie di gioielli di lusso. L'attrice si è rivolta all'eleganza di Bvlgari, che arricchirà il suo outfit con un completo di preziosi scintillanti e colorati.

Collier Bvlgari, collezione Serpenti Tuboga

Fanno tutti parte della Collezione Serpenti Tubogas, sono di Alta Gioielleria, sono in oro bianco e sono tempestati di diamanti e smeraldi. Il collier è un modello cocker rigido, ha un grosso smeraldo centrale ed è circondato da micro diamanti e smeraldi leggermente più piccoli. L'anello ha un grosso smeraldo incastonato, mentre gli orecchini sono dei micro pendenti con fiocchetto di platino e l'iconica pietra verde di forma quadrata.

Gli orecchini della Serpenti Tuboga di Bvlgari

Quanto costano i gioielli di Miriam Leone

Trattandosi di chicche di Alta Gioielleria, ovvero realizzate dalla Maison Bvlgari solo su richiesta, non se ne conosce il prezzo, quest'ultimo cambia a seconda del numero di pietre, della loro grandezza e del loro taglio (tutti dettagli che vengono scelti dal cliente al momento dell'acquisto). Sul sito ufficiale del brand, però, è possibile trovare dei modelli simili, fanno parte della collezione Diva's Dream e sono ugualmente in oro bianco, diamanti e smeraldi. Una collana pendente tempestata di pietre preziose costa 42.000 euro, un paio di orecchini pendenti della stessa serie viene venduto a 30.00o euro, mentre l'anello vale 2.390 euro.