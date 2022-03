Maximilian Davis è il nuovo Direttore creativo di Salvatore Ferragamo A partire dal 16 marzo Maximilian David sarà ufficialmente il nuovo Direttore creativo di Salvatore Ferragamo.

A cura di Giusy Dente

ph credit: Lee Whittaker

A partire dal 16 marzo comincerà una nuova era, per il brand Salvatore Ferragamo. La Maison ha nominato Maximilian Davis come nuovo Direttore Creativo. Il designer londinese prenderà il posto di Paul Andrew, prima Direttore delle calzature donna e poi Direttore creativo, uscito di scena mesi fa.

Chi è Maximilian David

Maximilian David è nato a Manchester in una grande famiglia afro-caraibica. Dopo il diploma presso il London College of Fashion nel 2020 ha lanciato il suo marchio omonimo, ottenendo immediatamente riscontri positivi a livello internazionale. In un'intervista rilasciata a Highsnobiety ha dichiarato di aver ricevuto grande supporto e stimolo dalla comunità londinese, ma di essersi sempre molto affidato alle sue origini e alle tante culture della sua famiglia, per trarre ispirazione. I suoi mentori sono stati la stilista britannica Grace Wales Bonner e la stilista nigeriana Mowalola Ogunlesi. A distanza di due anni dal debutto sulla scena internazionale, arriva per lui il prestigioso incarico di Direttore Creativo, per Salvatore Ferragamo.

L'Amministratore Delegato Marco Gobbetti ha commentato entusiasta il suo arrivo e ha speso per lui parole di stima e ammirazione, motivando così la decisione di averlo in squadra: "L’unicità e la precisione della sua visione, l’altissimo livello qualitativo ed un'estetica

personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione. Il suo lavoro è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa Maison, fondata su creatività, artigianalità, raffinatezza e straordinari valori umani".

David ha a sua volta condiviso la notizia su Instagram commentando: "Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l'opportunità di poter contribuire all’evoluzione del patrimonio storico della Maison. La dedizione di Ferragamo alla raffinatezza e all’eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione e non vedo l’ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualità e d’innovazione dell’artigianalità italiana".