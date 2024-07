video suggerito

Chi è Thomas Jolly, il direttore artistico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 La cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarà curata dall'attore e regista francese Thomas Jolly: scopriamo chi è e cosa aspettarci dallo spettacolo inaugurale lungo la Senna.

A cura di Arianna Colzi

Thomas Jolly

Venerdì 26 luglio 2024 si terrà la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. A curare lo spettacolo mozzafiato che sfilerà lungo la Senna, è l'attore e direttore artistico francese Thomas Jolly, classe 1982: si prevede che a seguire la cerimonia inaugurale saranno circa un miliardo di persone. Direttore teatrale, drammaturgo e coreografo, il 42enne curerà anche lo spettacolo di chiusura delle Olimpiadi francesi.

Chi è Thomas Jolly, direttore e attore di teatro francese

Thomas Jolly è il direttore artistico de La Piccola Familia, compagnia teatrale da lui fondata a Rouen nel 2006. Il 1 gennaio 2020 viene nominato direttore del centro teatrale nazionale Le quai d'Angers: ruolo che ha lasciato nel 2022 quando è stato nominato per la direzione artistica della cerimonia di apertura e chiusa dei Giochi Olimpici. Nella sua lunga carriera teatrale, Jolly ha messo in scena tutte e tre le opere dell'Enrico IV di Shakespeare nella magica location del Palazzo dei Papi ad Avignone. Questo spettacolo del 2014 è durato 18 ore e includeva 150 personaggi: un successo di pubblico incredibile, che l'ha portato poi a mettere in scena quattro anni dopo il Thyestes di Seneca.

Thomas Jolly

Jolly poi ha diretto un'altra tetralogia shakespeariana – all'Enrico VI ha aggiunto il Riccardo III – della durata di 24 ore nel 2022, dove lui stesso ha interpretato Riccardo III. È stato il regista scelto per ricreare il musical Starmania, andato in scena con i costumi di Nicolas Ghesquière, Direttore Creativo delle collezioni Donna di Louis Vuitton, la cui versione originale risale al 1976 con le musiche di Michel Berger e i test di Luc Plamondon. L'attore ha vinto tre Premi Molière, il più importante premio teatrale francese assegnato ogni anno durante La Notte dei Molières.

Gli ultimi preparativi lunga la Senna

Come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024

Il programma della cerimonia di apertura delle Olimpiadi è top secret, come ha confermato lo stesso Thomas Jolly all'Associated Press. Quello che sappiamo è che sarà la cerimonia punta a essere inclusiva, celebrando la diversità. Jolly ha fatto sapere che giocherà con i cliché e gli stereotipi francesi, puntando però a sovvertirli: "Quando guardiamo Emily in Paris o Il favolo mondo di Amélie sappiamo che non è la vera Parigi. Giocheremo con tutti questi cliché, ma li sfideremo anche.", ha detto ad AP. L'obiettivo è quello di celebrare le diverse culture, che, soprattutto a Parigi, si incontrano per le strade contaminandosi tra loro.

I Cinque Cerchi sulla Torre Eiffel

Nel suo team Thomas Jolly ha voluto ha voluto una sceneggiatrice, un’autrice, uno storico e un drammaturgo: si ipotizza che ad accompagnare la sfilata degli atleti lungo la Senna ci saranno una serie di coreografie animate da ballerini lungo i ponti di Parigi. Quello che sappiamo è che è la prima volta che una cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici si tiene fuori da uno stadio. Le prove non si svolgeranno direttamente lungo la Senna ma si terranno solo in questi giorni in diverse location top secret sparse per il Paese. Le barche su cui sfileranno gli atleti lungo la Senna arriveranno fino all'altezza del Trocadero, davanti alla Torre Eiffel.