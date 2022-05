Miriam Leone ai David di Donatello col marito Paolo Carullo: primo red carpet di coppia in black&white Miriam Leone è stata tra le grandi protagoniste dei David di Donatello 2022. Sebbene non si sia aggiudicata nessuna statuetta, è riuscita lo stesso ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha calcato per la prima volta un red carpet col marito Paolo Carullo, sfoggiando un look black&white coordinato al suo.

A cura di Valeria Paglionico

Martedì 3 maggio sono andati in scena i David di Donatello 2022, i cosiddetti Oscar del cinema italiano che ogni anno premiano gli attori e i talenti che si sono distinti per bravura nel settore. A trionfare è stato il film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio ma, al di là dei protagonisti della pellicola, anche molte altre star sono riuscite ad attirare tutti i riflettori su di sé. È il caso di Miriam Leone che, sebbene non si si aggiudicata nessuna statuetta con la sua Eva Kant, ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile. Ha calcato per la prima volta un red carpet tanto ambito col marito Paolo Carullo, apparendo innamoratissima e sofisticata con un look black&white coordinato al suo.

Miriam Leone e Paolo Carullo vestono coordinati

I David di Donatello 2022 si sono trasformati in una vera e propria "sfida di stile" tra star ma a distinguersi per eleganza e originalità è stata Miriam Leone. L'attrice ha sorpreso tutti sfilando sul tappeto rosso al fianco del marito Paolo Carullo: è la loro prima apparizione pubblica di coppia dopo il matrimonio dello scorso settembre e non poteva che essere all'insegna del glamour. I due sono apparsi adorabili in coordinato con dei raffinati look bianchi e neri. Smoking dal taglio classico per lui, lungo abito Couture per lei: ad accomunarli non sono stati solo i colori degli outfit ma anche i "fiocchi" che hanno arricchito le loro scelte di stile. Carullo ha sfoggiato il tradizionale papillon al collo, la Leone un fiocchetto sul petto, rendendo così ancora più romantico il primo red carpet di coppia.

Miriam Leone e Paolo Carullo ai David di Donatello 2022

Miriam Leone sul red carpet con i capelli rossi

È stata però soprattutto l'attrice ad aver attirato tutti i riflettori su di sé e non solo col suo meraviglioso abito bianco e nero di Valentino col corpetto strapless e la gonna ampia. Miriam ha completato il look con un paio di guanti trasparenti alti fino al gomito, un accessorio in pieno stile diva che ha arricchito con un maxi anello in oro bianco, diamanti e smeraldi di Bvlgari (il gioiello era coordinato al collier e agli orecchini). Ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto dall'effetto "finto spettinato" portato con la fila laterale, mettendo in risalto il suo rosso mogano naturale a cui è tornata da qualche settimana dopo essere stata a lungo bionda. La Leone non era forse tra le celebrities più stilose della serata?