David di Donatello 2022, i look sul red carpet degli Oscar del cinema italiano Martedì 3 maggio sono andati in scena i David di Donatello 2022, i cosiddetti Oscar del cinema italiano che hanno premiato gli attori e i talenti del settore. Le star che hanno preso parte all’evento sono state molte e tutte si sono sfidate a colpi di stile: ecco chi ha firmato i loro look per la serata.

A cura di Valeria Paglionico

È tornata una nuova edizione dei David di Donatello, uno degli eventi di gala più attesi nel mondo del cinema che ogni anno premia gli attori e i talenti che si sono distinti per bravura nel settore. La cerimonia è andata in scena negli iconici studi di Cinecittà ed è stata trasmessa in diretta su Rai 1 martedì 3 maggio. A presentarla è stata una coppia inedita, quella formata da Carlo Conti e Drusilla Foer, che hanno dato prova di grande ironia e affiatamento. I veri protagonisti della serata, però, sono stati gli ospiti speciali, dal Miglior attore Silvio Orlando alla Migliore attrice Swamy Rotolo, fino ad arrivare a tutti i protagonisti di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che si è aggiudicato la statuetta di Miglior Film dell'anno. Le star che hanno calcato il red carpet sono state molte e tutte hanno dato il meglio di loro in fatto di look, sfidandosi a colpi di stile tra sinuosi abiti da sera, tacchi a spillo e dettagli scintillanti. Miriam Leone ha puntato sul black&white, Luisa Ranieri sull'eleganza senza tempo del nero, Drusilla Foer sul rosso fuoco: ecco le foto e i dettagli degli outfit sfoggiati dalle celebrities all'evento.

A dominare sul red carpet dei David di Donatello 2022 è stato in assoluto il total black, sono state molte le star che hanno preferito non osare troppo con i colori, optando per qualcosa di classico e dall'eleganza senza tempo. È il caso di Luisa Ranieri, che ha sfoggiato un lungo e sinuoso abito monospalla di Valentino, lo ha abbinato a un paio di tacchi a spillo in tinta e a un'acconciatura sciolta ma tirata all'indietro.

Luisa Ranieri in Valentino

A "rubarle" la statuetta come Migliore attrice non protagonista è stata la collega di È stata la mano di Dio Teresa Saponangelo, che ha osato un po' di più con un vestito di Giorgio Armani sempre nero ma tempestato di cristalli scintillanti e con una scollatura profonda che ha messo in risalto il décolleté e la collana di diamanti che portava al collo (firmata Crivelli).

Teresa Saponangelo in Giorgio Armani, gioielli Crivelli

Anche Sabrina Ferilli ha optato per il nero, rimanendo fedele alla Maison N.21 che ormai da anni cura i suoi outfit da palcoscenico (primi tra tutti quelli sobri e di classe sfoggiati sul palco di Sanremo). Per i David ha scelto un modello dalla linea lunga e sinuosa, con un profondo scollo a V e le maniche trasparenti.

Sabrina Ferilli in n.21

Ad aggiungere un tocco di colore alla cerimonia è stata la splendida Miriam Leone che, sebbene non si sia aggiudicato nessuna statuetta, ha incantato il pubblico con una creazione in black&white di Valentino, caratterizzata da un raffinato corpetto strapless incrociato decorato con un fiocchetto bon-ton sul petto. Ha poi aggiunto un tocco di stile con dei guanti trasparenti e ha brillato con dei gioielli d'oro bianco, diamanti e smeraldi di Bvlgari. Il dettaglio super romantico? Il suo outfit era coordinato a quello del marito Paolo Carullo, che per la prima volta ha sfilato al suo fianco su un red carpet.

Miriam Leone in Valentino, gioielli Bvlgari

Come non parlare di Drusilla Foer? La presentatrice non solo ha dato l'ennesima prova di grande talento e immensa ironia, ha anche infuocato il palcoscenico con un abito rosso fuoco, un modello dalla linea semplice ma con una gonna maxi e "rigida" firmato Valentino. Nel corso della diretta si è poi cambiata: niente tacchi e lustrini, per il monologo finale ha scelto un completo nero con pantaloni larghi e casacca over a collo alto. Ad aggiungere un tocco brillante a entrambi gli outfit, dei gioielli di diamanti di Pomellato.

Drusilla Foer in Valentino, gioielli Pomellato

Le uniche che hanno aggiunto un tocco davvero brillante all'evento? La 17enne Swamy Rotolo e Cristiana Dell'Anna (la ex Patrizia di Gomorra), che hanno sfoggiato delle paillettes scintillanti. La prima ha ritirato il premio come Migliore attrice in un minidress sui toni del beige abbinato a un paio di tacchi a spillo neri, la seconda ha preferito una creazione total silver di Michael Kors, un modello sottoveste lungo fino alla caviglia che le ha fasciato le forme con sensualità. Chi tra le star dei David 2022 si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?