David, Silvio Orlando miglior attore protagonista: “A mia moglie, la persona migliore che conosca” Silvio Orlando ha vinto il premio come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2022 per la sua interpretazione nel film Ariaferma. La cerimonia di questa edizione, la 67esima, si è svolta a Cinecittà ed è stata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

Silvio Orlando è stato premiato ai David di Donatello 2022 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Ariaferma. La cerimonia di consegna delle statuette si è svolta martedì 3 maggio a Cinecittà, in presenza, dopo due edizioni condizionate dalla pandemia (la prima con i vincitori a casa e la seconda senza il pubblico). A condurre la serata, in diretta su Rai1, sono stati Drusilla Foer e Carlo Conti. Candidati nella categoria di miglior attori anche altri grandi nomi del cinema italiano, come Elio Germano, Filippo Scotti, Franz Rogowski e Toni Servillo.

L'interprete è salito sul palco dei David di Donatello 2022 e ha ritirato il premio nella categoria miglior attore protagonista, vinto grazie al suo ruolo nel film di Leonardo Di Costranzo. Si tratta del suo terzo David dopo 12 candidature. La prima volta nel 1991: “Oggi conosco metà sala e sono tutti amici, incrocio lo sguardo di Paolo Sorrentino, per dirne uno. Sono grato di queste esperienze”, spiega prima di salire sul palco per un discorso emozionato e ironico:

Non ci credevo, se inizio a piangere non smetto più. Giuro su Dio che non me l’aspettavo. Dedico questo premio a mia moglie. Sta bene, non è morta è viva! È semplicemente Maria Laura ed è la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Poi ringrazio naturalmente Toni Servillo, senza il quale oggi non sarei qui a ritirare questo premio, Leonardo Di Costanzo che mi ha quasi “costretto” a fare questo film. Io non lo volevo fare, non mi sentivo all’altezza, il personaggio era molto lontano dalle mie corde. Quest’anno per il teatro ho fatto tanti chilometri e forse i segni si vedono sulla mia faccia. L’unica cosa che mi sento di dire è che, per andare avanti, serve muovere il cu*o”.

Cinque grandi star del cinema italiano si sono contesi il titolo di miglior attore grazie al loro ruolo in film che hanno conquistato il pubblico. Oltre a Silvio Orlando vincitore della categoria, erano candidati anche Elio Germano per America Latina, Filippo Scotti per È stata la mano di Dio, Franz Rogowski per Freaks Out e Toni Servillo per Qui rido io.