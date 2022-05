Premi David di Donatello 2022, i vincitori in diretta: attori, registi e film Martedì 3 maggio va in onda dagli studi di Cinecittà a Roma la premiazione della 67esima edizione dei David di Donatello. Conducono Carlo Conti e Drusilla Foer. I vincitori dei 20 premi assegnati dall’Accademia del Cinema italiano saranno comunicati nel corso della serata.

A cura di Giulia Turco

La 67esima edizione dei David di Donatello va in onda questa sera martedì 3 maggio in diretta dagli studi di Cinecittà a Roma. La cerimonia di premiazione 2022 va in onda in diretta in prima serata su Rai 1. Conduce Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. Nel corso della serata la giuria dell'Accademia del Cinema italiano assegnerà i venti premi, per ciascuna delle categorie in gara. Tra le candidature che dominano le cinquine, spiccano È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti e Qui rido io di Mario Martone. I vincitori saranno comunicati durante la serata.

Miglior attore protagonista:

Miglior attrice protagonista:

Miglior film:

I film con più candidature

Guidano la classifica del film con più candidature ‘È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino e ‘Freaks Out' di Gabriele Mainetti, che hanno ricevuto 16 candidature ciascuno, tra le quali Miglior film e Miglior regia. Segue Mario Martone che con ‘Qui rido io‘ ha ottenuto 14 candidature. C'è poi ‘Ariaferma‘ di Leonardo Di Costanzo con 11 candidature, così come ‘Diabolik‘, dei Manetti Bros. Infine ‘Ennio‘ di Giuseppe Tornatore che ha ottenuto 6 candidature.

I David Speciale

Tre i premi speciali assegnati assegnati dall’Accademia del Cinema italiano. Giovanna Ralli ritirerà il David alla carriera, mentre l’attrice Sabrina Ferilli e il regista Antonio Capuano saranno premiati con il David Speciale. Il film ‘Me contro te – Il film – Il mistero della scuola incantata” inoltre è stato premiato con il David dello Spettatore, per aver totalizzato 805.559 spettatori tra il 1 marzo 2021 e il 31 marzo 2022.

La lista completa dei vincitori dei premi David 2022