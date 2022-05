Swamy Rotolo vince il David come miglior attrice protagonista, Carlo Conti: “17 anni è un record” Swamy Rotolo ha vinto il premio come miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2022 per la sua interpretazione nel film A Chiara. La cerimonia di questa edizione, la 67esima, si è svolta a Cinecittà ed è stata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

Swamy Rotolo ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per film A Chiara ai David di Donatello 2022. La cerimonia di consegna delle statuette si è svolta martedì 3 maggio a Cinecittà, in presenza, dopo due edizioni condizionate dalla pandemia. A condurre la serata, in diretta su Rai1, sono stati Drusilla Foer e Carlo Conti. Candidate nella categoria di miglior attrice anche altri grandi nomi del cinema italiano.

Il discorso di Swamy Rotolo ai David di Donatello 2022

Con la sua interpretazione nel film A Chiara, Swamy Rotolo ha battuto le altre candidate all'ambita statuetta ed è stata premiata nella categoria miglior attrice protagonista. Emozionata e commossa, è salita sul palco e ha voluto ringraziare tutti per il premio che rappresenta un record per l'Accademia del cinema per la sua giovanissima età. Swamy ha infatti soltanto 17 anni, come ha sottolineato Carlo Conti invitandola sul palco, e per lei si trattava della sua prima candidatura ai David di Donatello. L'attrice è considerata una giovane promessa dopo il suo ruolo nel dramma diretto da Jonas Carpignano, premiato con l’Europa Cinema Label al Festival di Cannes 2021. L'interprete voluto ringraziare tutti per il riconoscimento:

Vorrei ringraziare tutta l’Accademia del cinema italiano. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre supportato e sostenuto, le mie sorelle che hanno arricchito questo film e Jonas che oltre ad essere un fratello mi hai fatto conoscere questo mondo e me l’hai fatto amare.

Le altre candidature come miglior attrice protagonista

Cinque grandi star del cinema italiano si sono contese il titolo di miglior attrice grazie al loro ruolo in film che hanno conquistato il pubblico. Oltre a Swami Rotolo vincitrice della categoria, erano candidate anche Miriam Leone con Diabolik, Aurora Giovinazzo con Freaks Out diretto da Gabriele Mainetti, Maria Nazionale per Qui rido io e Rosa Palasciano per Giulia.