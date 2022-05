Sabrina Ferilli al suo primo David: “Un premio tanto atteso”, il marito Flavio Cattaneo in prima fila Sabrina Ferilli è stata premiata con il David Speciale in questa 67esima edizione dei David di Donatello. Un premio tanto atteso che è arrivato dopo una carriera trentennale e quattro candidature ricevute negli anni. A sostenerla il marito Flavio Cattaneo, seduto in prima fila.

A cura di Elisabetta Murina

Sabrina Ferilli ha vinto il premio David Speciale alla 67esima edizione dei David di Donatello. La cerimonia si è svolta il 3 maggio in diretta da Cinecittà, condotta da Drusilla Foer e Carlo Conti. Dopo ben quattro candidature, l'attrice ha conquistato l'ambita statuetta. A sostenerla, in prima fila, il marito Flavio Cattaneo.

Il discorso di Sabrina Ferilli ai David 2022

La Ferilli è salita sul palco per ritirare il David Speciale, che le è stato consegnato in diretta durante la 67esima edizione. Un riconoscimento che arriva dopo ben quattro candidature (tre come attrice protagonista e una come attrice non protagonista) ai David di Donatello e una carriera trentennale alle spalle:

Il premio è sempre qualcosa che gratifica l'ego, non cambia la percezione delle cose ma se arriva ad un certo punto della carriera, dopo 31 anni, dà una certa soddisfazione, le cose belle si fanno con grandi registi, bravi sceneggiatori e bravi attori con cui hai lavorato"

Il marito Flavio Cattaneo in prima fila

Nel ritirare un premio così atteso l'attrice ha potuto contare sul sostegno del marito Flavio Cattaneo, che in un momento così speciale le ha fatto sentire tutto il suo amore, seduto in prima fila, guardandola con ammirazione e orgoglio. I due sono sposati dal più di 10 anni e sono una coppia forte e solida. Sul palco, Carlo Conti ha scherzato con Sabrina Ferilli, chiedendo il "permesso" al marito di darle un piccolo bacio sulla guancia per congratularsi con lei del premio appena ricevuto.