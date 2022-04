Miriam Leone cambia look: torna rossa ma sfoggia ancora lo chignon alla Eva Kant Miriam Leone è tornata rossa e, in occasione del Bif&st di Bari, si è mostrata per la prima volta in pubblico con il nuovo look. Per lei è una sorta di “ritorno alle origini”, visto che il mogano è il suo colore naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Erano diversi giorni che Miriam Leone stava preparando i fan a una grande sorpresa e nelle ultime ore ha dato finalmente l'annuncio ufficiale sui social: è tornata a essere rossa. Dietro il drastico e repentino cambio look c'è il raggiungimento di un importante traguardo: ha vinto il Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista con il film Diabolik dei Manetti Bros, le verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione del Bif&st di Bari. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa dell'evento e per la prima volta dopo molto tempo l'attrice è apparsa di fronte i riflettori con la chioma rossa.

Miriam Leone ritorna alle "origini"

Miriam Leone era diventata bionda per ricoprire in modo impeccabile i panni di Eva Kant, la protagonista femminile del film Diabolik, e, sebbene sia rimasta fedele a questo audace hair look per diversi mesi, ora ha deciso di tornare alle origini. Come preannunciato sui social da diversi giorni, è di nuovo rossa ma solo di recente si è mostrata con la chioma naturale. Ora sfoggia i capelli ramati che vanno nel mogano che da sempre la contraddistinguono, tanto che in molto guardandola in questa versione non possono fare a meno di ricordare gli esordi a Miss Italia, quando per la prima volta ha incantato tutti col connubio capelli total red-occhi verdi.

Il look total green di Miriam Leone

Avendo ottenuto un riconoscimento molto ambito durante il Bif&st, Miriam Leone non poteva che curare l'outfit nei minimi dettagli per partecipare all'evento. Alla conferenza stampa di questa mattina ha puntato su un completo verde in pieno stile primaverile firmato Stella McCartney. Ha abbinato una giacca verde mela a un top di cristalli in tinta, completando il tutto con un paio di pantaloni palazzo in verde militare con una cintura in tinta intorno alla vita. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali coordinati con la nuance del look. Per quanto riguarda i capelli di nuovo rossi, li ha tenuti legati in uno chignon tiratissimo e basso, aggiungendo un ulteriore tocco bon-ton e chic alla sua immagine.