Miriam Leone dice addio allo chignon: la rarissima foto di Eva Kant con i capelli sciolti Miriam Leone sembra averci preso gusto a ricoprire i panni di Eva Kant, tanto che anche sui social ha condiviso una foto “inedita” della fidanzata di Diabolik. Al suo personaggio ha fatto dire addio all’iconico chignon a favore di una chioma lasciata sciolta e fluente.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone sta vivendo un momento davvero felice della sua vita sia dal punto di vista sentimentale che professionale: qualche mese fa ha coronato il suo sogno d'amore sposando il fidanzato Paolo Carullo e oggi si gode il successo del nuovo film di cui è protagonista, Diabolik. Nella pellicola ricopre i panni dell'iconica Eva Kant ed è proprio per immedesimarsi al meglio che ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio ai capelli rossi e sfoggiando una luminosissima chioma platino. Di recente sui social ha messo in atto una nuova "trasformazione": ecco come si è mostrata.

La foto inedita di Eva Kant

Avevamo lasciato Miriam Leone tra tailleur total white, tutine di paillettes e scarpe dal tacco "invisibile" e oggi la ritroviamo ancora una volta rinnovata. Se in occasione delle prime di Diabolik aveva spaziato tra eleganti raccolti e romantici fiocchi di velluto, ora ha cambiato registro. Sui social ha continuato a ricoprire i panni di Eva Kant ma, piuttosto che l'iconico chignon, considerato il tratto distintivo della compagna di Diabolik, ha voluto tenere i capelli sciolti. Si è lasciata immortalare tra le lenzuola con la chioma spettinata mentre guarda in camera con fare sensuale e in pochi minuti ha letteralmente infiammato Instagram.

Miriam Leone in versione Eva Kant

Eva Kant è l'alter ego di Miriam Leone

Il motivo per cui lo scatto fa così tanto scalpore? Mostra Miriam/Eva in una versione inedita. L'attrice nella didascalia ha infatti scritto: "Una rarissima immagine di Eva Kant con i capelli sciolti (giusto per dormire…)". Insomma, a quanto pare la Leone ci ha preso gusto a ricoprire i panni dell'iconica donna dei fumetti, tanto che la si può definire tranquillamente il suo alter ego. La domanda che i fan "tradizionalisti" si pongono, però, è: quand'è che Miriam tornerà ai suoi tanto amati capelli rossi?