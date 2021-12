Miriam Leone come una diva in bianco: calze sopra al ginocchio e scarpe con il tacco invisibile Il tacco c’è ma non si vede: gli stivaletti di Miriam Leone nascondono un trucco (e sono elegantissimi con il look total white)

Miriam Leone ha concluso l'anno in bellezza: è Eva Kant al cinema, nel film Diabolik dei Manetti Bros. Si è calata nei panni della ladra più famosa dei fumetti anche fuori del set, sfoggiando una chioma bionda e outfit sempre eleganti, perfino nel suo giorno libero. Su Instagram ha pubblicato una foto scattata nel suo giorno libero, in un momento di svago: ma anziché rilassarsi in tuta, Miriam Leone sfoggia un abito in seta bianco con un accessorio particolare. Le scarpe hanno il tacco alto ma…é invisibile!

Il look total white di Miriam Leone

Il colore più chic dell'inverno 21-22 è il bianco, portato dalla testa ai piedi, come insegna Miriam Leone. Per il lancio di Diabolik aveva incantato tutti con un tailleur bianco con i pantaloni, dimostrando la bellezza del bianco panna in inverno. L'attrice ora ha pubblicato sui social una foto in cui si rilassa in un bar con un abito di seta avorio firmato Fendi, stretto in vita da una cintura con fibbia dorata. Al posto dei collant ha indossato delle calze bianche sottilissime parigine, alte fin sopra il ginocchio.

gli stivaletti Fendi indossati da Miriam Leone

Le scarpe di Miriam Leone con il tacco invisibile

Ma l'accessorio che non è passato inosservato è lo stivaletto di pelle bianca: il tacco alto c'è, ma non si vede. Un trucco di prestigio degno di Diabolik in persona? In realtà, a guardare bene, si nota la struttura in metallo dorato che sorregge la pianta del piede, permettendo di stare in equilibrio. Queste scarpe sono firmate Fendi e sono in vendita sul sito al prezzo di 1450 euro. La moda da sempre si diverte con calzature surreali: tacchi rovesciati o "sdraiati a terra", come quelli proposti da Saint Laurent nel 2017. Il modello di Fendi con la "F" dorata è così chic da conquistare anche Eva Kant!