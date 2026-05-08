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Papa Leone XIV con le sneakers vintage: sono delle rare scarpe Nike da 30 euro

Papa Leone XIV nel trailer del suo nuovo documentario è apparso in una insolita versione casual: nonostante indossi le vesti religiose, ai piedi sfoggia un paio di sneakers Nike vintage.
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A cura di Valeria Paglionico
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Avreste mai pensato di associare Papa Leone XIV alla moda? Quel giorno sembra essere finalmente arrivato, visto che uno dei profili social ufficiali del Vaticano ha condiviso delle inediti immagini del Pontefice, nelle quali appare nella sua normale quotidianità con indosso la tradizionale veste papale e delle sneakers vintage firmate Nike: quali sono le scarpe destinate a diventare virali?

Papa Leone XIV con le scarpe sportive nel trailer del documentario

Nelle ultime ore si parla molto di Papa Leone XIV e della sua visita a Napoli e Pompei ma la cosa che in pochi sanno è che in contemporanea alcune immagini tratte dalla sua normale quotidianità sono diventate virali. Sul profilo Vatican News è comparso un trailer del documentario sulla sua vita, Leone a Roma, e in una scena in cui cammina tra i prati si intravedono delle scarpe da ginnastica total white sotto il saio bianco papale. Si tratta di un paio di Nike bianche con lo swoosh nero ben visibile, per la precisione le Franchise Low ispirate al mondo del tennis (e decisamente poco conosciute da coloro che amano i modelli iconici).

Quali sono le sneakers indossate dal Papa

Le Nike Franchise Low sono state lanciate per la prima volta negli anni '70 e successivamente sono state riproposte in una versione rinnovata nel 2008. Nonostante il passare del tempo, non hanno perso la loro peculiarità: un insolito design con la suola "divisa" intorno all'arco plantare. Attualmente sono particolarmente riservate, dunque possono essere trovate sugli e-commerce di moda vintage a poco più di 30 euro. Non si esclude, però, che grazie al Papa diventino virali e comincino a vedere il loro valore lievitare. La cosa certa al momento è che gli utenti del web hanno trovato il dettaglio molto originale, visto che praticamente nessun Pontefice si era lasciato immortalare con delle calzature tanto formali. Robert Prevost, alias Papa Leone XIV, è da sempre molto legato alla cultura sportiva americana, basti pensare che è tifoso dei Chicago White Sox, e non sorprende che nella quotidianità si conceda degli accessori tanto casual.

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