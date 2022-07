Miriam Leone cambia look: sorprende coi capelli rossi lunghissimi D’estate c’è chi taglia i capelli e chi invece in controtendenza li sfoggia lunghissimi, come Miriam Leone! Il nuovo hair look è con la chioma rossa extra long.

A cura di Giusy Dente

Solitamente in estate il caldo e la voglia di rinfrescare il look portano al fatidico taglio dei capelli pre vacanze: un modo per gestire meglio la chioma, in meno tempo e con più facilità, senza passare ore a fare la messa in piega. Lo ha fatto per esempio Arisa, tornata ai capelli cortissimi dopo un lungo periodo con le extension. Look naturale per Alessia Marcuzzi, che non ci ha dato un taglio ma ha momentaneamente messo da parte la piastra, decretando la rivincita dei capelli crespi. Miriam Leone ha fatto esattamente l'opposto: cosa si nasconde dietro il suo drastico cambio look?

Miriam Leone, la rossa più amata dagli italiani

La vittoria al concorso Miss Italia ha spalancato a Miriam Leone le porte del successo. La fascia di più bella d'Italia è stata solo l'inizio, perché con dedizione ha lavorato sodo per costruire una solida carriera di attrice, che ha coltivato anno dopo anno. Ha trasformato la passione per la recitazione in una professione, che le sta dando grandi soddisfazioni. La sua attività si snoda tra cinema e televisione: al momento sta girando I leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese. La serie, tratta da un romanzo, andrà in onda su Disney+ e vede l'attrice nel ruolo della protagonista; nel cast anche Michele Riondino, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchionii, Eduardo Scarpetta.

Le prime immagini diffuse dal regista la vedono indossare abiti d'epoca: le vicende sono infatti ambientate tra metà e fine Ottocento. Miriam Leone ha dovuto a quanto pare adattare i propri capelli alle esigenze cinematografiche. L'attrice in passato è passata dal rosso, che i suoi fan tanto amano, al biondo per esigenze di set: per esempio per il ruolo di Eva Kant (che le è valso la candidatura come Migliore attrice con protagonista ai David di Donatello). Poi terminate le riprese è tornata al suo iconico colore naturale.

Nell'ultima foto scattata dal camerino i capelli sono visibilmente più lunghi: sembra davvero una donna d'altri tempi, con la capigliatura folta e leggermente mossa che le cade morbida su spalle e schiena. I fan hanno apprezzato molto la loro beniamina in questa versione così elegante, quasi regale: non vedono l'ora di saperne di più su quelli che lei ha definito "capelli cinematografici". Per il momento l'attrice li ha lasciati sulle spine: "Poi un giorno vi racconterò quante ne hanno viste".