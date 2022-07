Il best seller I Leoni di Sicilia diventa una serie per Disney Plus, chi saranno i protagonisti Disney Plus annuncia l’arrivo di una nuova serie tutta italiana. Si tratte de “I Leoni di Sicilia”, tratta dall’omonimo romanzo nonché best seller di Stefania Auci, che avrà come protagonisti Michele Riondino e Miriam Leone.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Disney Plus una nuova serie originale italiana, si tratta di "I Leoni di Sicilia", tratta dall'omonimo romanzo, nonché best seller scritto da Stefania Auci e che racconta la storia della famiglia Florio. Il regista sarà Paolo Genovese, mentre la produzione è stata affidata alla Lotus Production. Le riprese sono iniziate da qualche giorno a Roma, per poi spostarsi ovviamente in Sicilia.

La trama de I Leoni di Sicilia

La storia sarà suddivisa in otto episodi, scritti da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e si tratta del secondo progetto completamente italiano firmato dalla piattaforma streaming che fa capo alla Disney. Il libro, quindi anche la serie, racconterà la storia dei fratelli Paolo e Ignazio Iorio, commercianti di spezie, scappati dalla loro terra, la Calabria, poco restia ad evolversi e ancorata al passato, per approdare in Sicilia in cerca di una vita migliore. Ed è proprio qui che, infatti, riscrivono la loro vita, partendo da una umile bottega che pian piano diventa un'attiva sempre più florida, destinata a crescere grazie alle idee innovative di Vincenzo, il figlio di Paolo. Quest'uomo risoluto e brillante, sovvertirà le sorti della sua famiglia, finché sulla sua strada non incontrerà Giulia, una donna dinamica e controcorrente rispetto alla società del tempo. Il racconto si svolge, infatti, nella Sicilia di metà Ottocento, fino all'Unità d'Italia del 1861.

Il cast della serie

A dare volto ai personaggi del romanzo, sono attori assai noti del cinema italiano. Il ruolo del protagonista è stato affidato a Michele Riondino che interpreta Vincenzo Florio, Miriam Leone sarà invece Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro interpreterà il ruolo di Giuseppina, Vinicio Marchioni sarà il capostipite della famiglia Paolo Florio, e ancora Eduardo Scarpetta vestirà i panni di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), l'attore Paolo Briguglia sarà il fratello di Paolo, ovvero Ignazio Florio, infine Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes.