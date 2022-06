Can Yaman torna a casa in Turchia, l’attore protagonista della serie “El Turco” su Disney + L’attore sarà protagonista di una serie Tv ispirata alla storia dell’Impero Ottomano che segna l’arrivo della piattaforma streaming di Disney in Turchia, prevista per il 14 giugno.

A cura di Andrea Parrella

Can Yaman sbarca su Disney +, ma in Turchia. L'attore, divenuto popolarissimo in Italia in questi ultimi anni al punto da trasferirsi nel Bel Paese, sarà tra i volti di punti del lancio di Disney + in patria. La data del 14 giugno è quella che segna l'arrivo della piattaforma Disney in Turchia, anticipato da uno spot pubblicitario che ha raggruppato dei volti popolarissimi in patria, tra cui è presente lo stesso Yaman.

Can Yaman sarà impegnato nella realizzazione di "El Turco", serie Tv di Disney + di cui sarà protagonista, che racconterà una storia molto nota della tradizione turca legata all'epopea dell'impero Ottomano. Le riprese inizieranno in estate, ma la notizia dell'arrivo di questo prodotto era già emersa nelle scorse settimane, dato che era stato proprio Yaman a farlo sapere attraverso i suoi canali. In queste ore, anche in virtù del lancio della piattaforma in Turchia, l'associazione del nome dell'attore a Disney+ è tornata ad essere uno dei trend di giornata.

La trama di El Turco

El Turco è una serie ambientata a fine Seicento (precisamente nel 1683), che racconta l'assedio della città di Vienna da parte dell'Impero Ottomano. Protagonista della vicenda, ispirata all’omonimo romanzo storico El Turco di Orhan Yeniaras, sarà proprio Yaman nei panni di un soldato turco, riuscito a salvarsi dalla controffensiva dell'esercito austriaco. Una volta rifugiatosi nella piccola cittadina di Moena, il soldato trovò grande disponibilità negli abitanti del luogo. Una solidarietà che lo colpì al punto da convincerlo a trasferirsi. Un fatto storico che ancora oggi viene festeggiato in agosto con uno sventolamento di bandiere turche nella cittadina.

La fama di Can Yaman in Italia

L'attesa per l'arrivo di Yaman su Disney Plsu è altissima soprattutto da parte della sua fan base. L'attore turco è stato uno dei personaggi più in evidenza degli ultimi anni, simbolo assoluto, almeno per l'Italia, del fenomeno ormai noto delle Dizi, le serie Tv turche che hanno avuto grande mercato in questi ultimi anni in Italia, non solo sulle Tv commerciali. A decretare il suo successo definitivo è stata Bitter Sweet, andata in onda negli scorsi anni. Legato al successo sullo schermo, c'è inevitabilmente quello relativo alla cronaca rosa, che lui stesso ha definito ossessiva, vista la relazione con la conduttrice Diletta Leotta che ha inevitabilmente tenuto banco per diversi mesi sulle copertine delle varie riviste rosa, prima di chiudersi.

La prima serie turca di Disney +

El Turco, tuttavia, non sarà la serie che segna il debutto di Disney + in Turchia. Ad aprire le danze il 14 giugno ci penserà "Escape" con protagonista l’attore Engin Akyürek, che il pubblico italiano ha conosciuto con la serie Kara Para Aşk (su Netflix Italia col titolo Black Money Love) e le avventure del commissario Ömer Demir. Quanto ai tempi di realizzazione e uscita di "El Turco" non ci sono informazioni precise, ma le riprese estive fanno pensare all'autunno come prima finestra disponibile per il debutto.