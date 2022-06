Gli attori alla Milano Fashion Week, da Noah Schnapp di Stranger Things ai protagonisti di Elite Tante le star delle serie tv del momento avvistate alla Milano Fashion Week dedicata all’uomo: da Noah Scnapp di Strager Things, invitato alla sfilata di Fendi, ad alcuni membri del cast di Elite, come Manu Rios e André Lamoglia. Presenti anche Can Yaman e Michele Morrone, che hanno condiviso sui social un selfie insieme.

A cura di Elisabetta Murina

A Milano è iniziato l'appuntamento estivo con la settimana della moda. Dal 17 al 21 giugno la città ospita le passerelle della collezione Uomo Primavera/Estate 2023. Tante le star e influencer presenti agli esclusivi eventi, in location sempre più sorprendenti: da Noah Scnapp, interprete di Stranger Things, passando per alcuni volti noti dell'ultima stagione di Elite, Jake Gyllenhaal, Rami Malek e tante altre.

Le star delle serie tv presenti alla settimana della moda di Milano

Tante le celebrities che hanno raggiunto Milano per assistere alla settimana della moda maschile, in cui vengono presentate le collezioni uomo per la prossima Primavera- Estate. Nel front-row di Fendi, che ha sfilato nel secondo giorno in calendario, era presente anche Noah Scnapp, interprete di Will Byers in Stranger Things, che da poco è tornata su Netflix con la quarta stagione. Un ospite inaspettato, insolito per l'ambiente della Fashion Week, che ha fatto impazzire la folla radunata fuori dalla location. Il giovane attore è stato sommerso da foto, video e autografi. Presenti anche Andre Lamoglia e Manu Rios, rispettivamente in prima fila a Fendi e Prada. Avvistati anche Jake Gyllenhaal e Rami Malek.

Noah Scnapp e André Lamoglia in prima fila alla sfilata di Fendi

Can Yaman e Michele Morrone insieme alla sfilata di Dolce e Gabbana

Alla sfilata di Dolce e Gabbana, seduti uno vicino all'altro in prima fila, c'erano anche Michele Morrone e Can Yaman. Una coppia inaspettata che ha letteralmente fatto impazzire i fan. L'attore turco è ormai un volto noto anche in Italia, conosciuto grazie al suo ruolo in Daydreamer e finito al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta. Anche Morrone ha fatto sognare migliaia di fan dopo il ritorno in tv con la continuazione del film 365, in cui ha continuato a interpretare il ruolo del figlio di una famiglia della mafia siciliana. I due, che non hanno mai lanciato alcun indizio di un'amicizia, hanno raccontato sui social la loro partecipazione all'evento, con un selfie che di certo sui social non è passato inosservato.