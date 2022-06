Il trailer di Stranger Things 4 – Volume 2: “Stavolta potrebbe andarci male” Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Stranger Things 4 – Volume 2. I protagonisti dovranno imbattersi in una nuova e terribile minaccia, ma solo dal primo luglio i fan potranno mettere fine all’attesa.

A cura di Ilaria Costabile

Arriverà dal primo luglio su Netflix la seconda parte della serie più amata della piattaforma streaming, ovvero "Stranger Things", arrivata alla sua quarta stagione. Intanto, a distanza di poche settimane dall'apparizione in catalogo, è stato diffuso il trailer che racchiude tutto quello che accadrà negli episodi conclusivi di questo capitolo.

Dopo il successo dellaprima parte di Stranger Things 4, rilasciata lo scorso maggio, i fan dovranno attendere ancora qualche settimana per scoprire cosa accadrà ai giovani protagonisti della serie più amata di sempre, che ha conquistato milioni e milioni di visualizzazioni. Già dai primi attimi del trailer si evince come la piega decisamente horror che ha caratterizzato questa quarta stagione, sia ancora più evidente in questa seconda parte.

Cosa accadrà nella seconda parte di Stranger Things 4

Il racconto riprende a distanza di sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha seminato terrore e devastazione nella cittadina di Hawkins. I protagonisti si trovano, quindi, ad affrontare le conseguenze di quello che è accaduto e si trovano a doversi separare per la prima volta dall'inizio di questa terribile battaglia. La loro separazione a cui si aggiungono le difficoltà adolescenziali, ovviamente, rende il tutto ancora più difficile. Le ferite del primo spaventoso scontro non si sono ancora rimarginate, che i ragazzi dovranno fare i conti con una nuova orribile minaccia soprannaturale, insieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Il cast di Stranger Things 4

La serie, prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, ha mantenuto per la maggior parte i personaggi principali, con i quali è iniziata la storia, nonostante non siano mancate anche delle aggiunte. Ecco, quindi, tutti i membri del cast: