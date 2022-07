Il finale di Stranger Things 4 cita quello di Terminator 2: le scene a confronto Nella scena madre del finale di Stranger Things 4 c’è una citazione a un altro finale molto amato: si tratta di Terminator 2 – Il giorno del giudizio.

Sappiamo bene che Stranger Things nasce dalla passione dei Duffer Brothers per tutto quello che c'è stato negli anni '80. Il loro citazionismo si spinge su tutto: libri, cinema, televisione, giochi. In definitiva, tutto quello che è cultura pop di quegli anni, in Stranger Things c'è. Ma c'è una cosa che i creatori della serie Netflix più vista del momento hanno rubato anche dagli anni '90. È il finale di Terminator 2. Attenzione agli spoiler.

Il finale di Stranger Things 4

Nella scena madre del finale di Stranger Things 4, Undici riesce a entrare nella mente di Max e indebolire Vecna, di modo che Steve, Nancy e Robin in missione nel Sottosopra possono attaccare a sorpresa il corpo del malefico e potente ex umano. Dopo avergli dato fuoco con le Molotv, Nancy lo colpisce ripetutamente con il fucile a pompa. Vecna riesce a incassare tutti i colpi, ma con difficoltà, fino all'ultimo decisivo colpo di Nancy che lo catapulta all'esterno del casolare dove si trovava ricoverato per il suo viaggio psichico. Alla fine, i ragazzi vanno per controllare le condizioni del mostro, ma il suo corpo non si trova. E si sa bene che se non c'è il cadavere, allora vuol dire che non è morto.

Il finale di Terminator 2

La scena ha ricordato il finale di Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Nel film del 1991 diretto da James Cameron, Sarah e John Connor fuggono insieme al T-800, interpretato da Arnold Schwarzenegger, nella fonderia dove avviene lo scontro finale con il temibile T-1000. Il cyborg, in grado di cambiare forma e aspetto grazie a una particolare lega metallica, sta per avere il sopravvento contro Sarah che gli spara contro tutto il caricatore del fucile a pompa. Il cyborg indietreggia sempre più verso la vasca di acciaio fuso, ma resta integro – proprio come accade per Vecna. Alla fine, arriva a sorpresa il T-800 con un colpo di lanciagranate che costringe il cyborg a perdere l'equilibrio e scivolare nella vasca.