Come finisce Stranger Things 4, spiegazione del finale: chi muore e cosa succede tra Vecna e Undici Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 sono finalmente disponibili su Netflix. Undici affronta Vecna in una battaglia che coinvolge i suoi amici e l’intera Hawkins. Come finisce? Quali personaggi muoiono nel finale di stagione? Ecco tutte le risposte. Attenzione: SPOILER.

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 sono finalmente disponibili su Netflix. Un finale lungo quasi quattro ore che riprende il racconto dal punto esatto in cui si era interrotto a fine maggio. L'identità di Vecna è stata rivelata e Undici si prepara ad affrontarlo, potendo contare sull'aiuto dei suoi amici Mike, Will, Dustin, Lucas, Max e il resto del gruppo. Ecco cosa succede nell'episodio 8 e 9 di Stranger Things 4: quali personaggi muoiono ? Vecna verrà davvero sconfitto? Attenzione: Spoiler.

Chi muore in Stranger Things 4

Al contrario di ogni possibile previsione, sono due i personaggi che muoiono nel corso degli episodi finale di Stranger Things 4: il dottor Brenner e Eddie Munson. Due perdite inaspettate che hanno lasciato i fan decisamene spiazzati, anche per la dinamiche con cui sono avvenute. Undici apre finalmente gli occhi su "papà", il dottor Brenner, la figura che per anni "si è preso cura di lei" al laboratorio di Hawkins. All'apparenza l'ha cresciuta come una figlia, ma in realtà l'ha usata per raggiungere i suoi scopi, tra i quali quelli di ritrovare Henry (numero Uno dell'esperimento, diventato poi Vecna).

Nell'episodio 8 i militari riescono a trovare il laboratorio di Brenner e fanno brutalmente irruzione con l'intenzione di portare via Undici. "Papà" allora la porta in salvo usando un'uscita secondaria che sbuca in mezzo al deserto. Qui però qualcosa va storto: un elicottero con a bordo degli altri militari spara al dottor Brenner nel tentativo di fermarlo. Si accascia a terra con diversi colpi e non riesce più a rialzarsi. Undici usa i suoi poteri per fermare il pericolo, ma per lui è ormai troppo tardi.

Una morte da "eroe" è invece quella di Eddie Munson, personaggio entrato a far parte del cast della serie solo in questa quarta stagione. Il ragazzo, insieme al resto dei protagonisti storici, partecipa al "piano" per fermare Vecna. Il suo compito è fare da esca ai pipistrelli del Sottosopra con Dustin. Quando però la situazione prende una piega inaspettata, Eddie non vuole saperne di abbandonare. "Stavolta non sono scappato. Ti voglio bene", dice a Dustin con le lacrime agli occhi prima di morire.

Il piano per sconfiggere Vecna

Come già si intravedeva nel trailer, negli ultimi due episodi si consuma la battaglia tra Vecna e Undici. Per affrontarlo e cercare di sconfiggerlo, i ragazzi di Hawkins organizzano un piano curato nei minimi dettagli in cui ognuno ricopre un ruolo ben preciso. Max deve attirare a sé Vecna e lasciarlo entrare nella sua mente. Lucas è incaricato di svegliarla facendola ascoltare Kate Bush quando le cose si mettono male. Dustin ed Eddie distraggono i pipistrelli nel Sottosopra, mentre Steve, Nancy e Robin vanno al "cuore" di Vecna e cercano di bruciarlo.

La resistenza inaspettata del"Padrone del Sottosopra", però, complica ogni cosa. Undici interviene a distanza grazie ai suoi poteri, supportata da Mike e Will, per rimetterlo al suo posto. E se inizialmente sembra non funzionare, poi la situazione migliore, anche se non del tutto. Un varco diretto tra Hawkins e il Sottosopra si apre. E la battaglia è tutt'altro che finita. Vecna non è morto. Ora non resta che capire cosa succederà in Stranger Things 5, di cui abbiamo già qualche informazione.