Stranger Things 5, cosa sappiamo sull’ultima stagione della serie Gli episodi finali di Stranger Things 4 sono appena usciti su Netflix, ma c’è già chi li ha finiti e non vede l’ora di sapere come sarà la prossima stagione. Quindi ecco cosa sappiamo, per il momento, di Stranger thIGNS 5, che è confermato.

A cura di Elisabetta Murina

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 sono finalmente disponibili su Netflix. Con quasi quattro ore di storia, divisa rispettivamente in 1 ora e 25 minuti e 2 ore e 30 minuti, si chiude la quarta stagione della serie firmata dai Duffer Brothers. E se da una parte c'è chi si lascia trasportare dalle vicende di Vecna e Unidici, con il fiato sospeso in attesa del gran finale, dall'altra c'è chi sta già cercando informazioni su Stranger Things 5. Quindi ecco cosa sappiamo ad oggi dell'ultima stagione della serie diventata un vero e proprio fenomeno mondiale.

Cosa sappiamo su Stranger Things 5

Innanzitutto la prima conferma: Stranger Things 5 ci sarà. È una certezza che hanno annunciato gli stessi Duffer Brothers qualche mese fa, quando in una lunga lettera pubblicata sui profili social di Netflix hanno scritto: "La quarta stagione sarà la penultima e la quinta sarà l'ultima".

Naturalmente la trama è assolutamente top secret, così come la data di uscita. Tuttavia, gli stessi showrunner, in una recente intervista a Tv Line, hanno svelato un dettaglio riguardo all'arco temporale nel quale si svilupperanno i prossimi episodi: "Sono sicuro che faremo un salto temporale. Il che ha senso, vista la velocità con cui crescono i nostri attori principali". Nella quinta stagione, quindi, con molta probabilità troveremo i protagonisti ancora più cresciuti di come li abbiamo rivisti nella quarta. Verosimilmente potrebbero aver finito il liceo oppure anche di più. Per il resto, tutto rimane ancora da scrivere.

Leggi anche Le foto ufficiali di Stranger Things 4

L'ipotesi di uno spin-off di Stranger Things

Anche se è certo che la quinta stagione sarò l'ultima, non è escluso che ci possa essere uno spin off di Stranger Things. L'ipotesi di raccontare la storia di uno dei protagonisti della serie pare essere una strada aperta, anche se al momento senza nessun tipo di conferma. Sempre nel lungo messaggio pubblicato sui social a fine febbraio, Matt e Ross Duffer hanno scritto: "Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things".

Forse era riferito alla quinta stagione, ma potrebbe essere anche un indizio su un eventuale sviluppo parallelo, specie se si considera anche quanto hanno affermato in un'intervista rilasciata a Variety: "C'è una versione della serie che si sviluppa parallelamente (alla stagione 5, ndr). Penso che in realtà inizieremo ad approfondire presto l'argomento".