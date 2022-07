Stranger Things avrà uno spin off, la conferma dei fratelli Duffer Stranger Things avrà uno spin off e anche uno spettacolo teatrale. A confermarlo i fratelli Matt e Ross Duffer, sceneggiatori della serie. Per il momento il progetto è ancora top secret, anche se sicuramente uscirà dopo la quinta e ultima stagione, attesa nel 2024.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo aver visto il gran finale di Stranger Things 4i fan sono in attesa di sapere come e quando continuerà la storia. La quinta stagione è confermata, anche se per il momento si sa solamente che uscirà nel 2024. Ora gli showrunner, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno rivelato che ci sarà uno spin off della serie targata Netflix e anche uno spettacolo teatrale.

Cosa sappiamo dello spin off di Stranger Things

Prima era solo una speranza dei più appassionati e curiosi, ora invece è arrivata la conferma: Stranger Things avrà uno spin off. A rivelarlo i fratelli Matt e Ross Duffer ospiti dell'ultima puntata del podcast di Josh Horowitz. Gli sceneggiatori hanno confermato l'intenzione di continuare a esplorare l'universo narrativo della serie con la neo nata casa di produzione Upside Down Pictures.

Il progetto uscirà sicuramente dopo la quinta e ultima stagione, attesa per il 2024, e sarà totalmente indipendente dalla storia principale. Per il momento è tutto top secret, anche se gli stessi Duffer Brothers hanno fatto sapere che i protagonisti non saranno né il personaggio di Undici (Millie Bobby Brown) né quello di Steve Harrington (Joe Keery), dei quali alcune voci avevano parlato. Pare, secondo alcune indiscrezioni, che l'unico a conoscere qualche dettaglio riguardo al progetto sia Mike, interpretato da Finn Wolfhard.

Come è finito Stranger Things 4- Volume 2

Negli ultimi due episodi della serie, disponibili dal 1 luglio su Netflix, si conferma la battaglia tra Vecna e Undici. Per affrontarlo e cercare di sconfiggerlo, i ragazzi di Hawkins organizzano un piano curato nei minimi dettagli dove ognuno ricopre un ruolo ben preciso. Max deve attirare a sé Vecna e lasciarlo entrare nella sua mente. Lucas è incaricato di svegliarla quando le cose si mettono male. Dustin ed Eddie distraggono i pipistrelli nel Sottosopra, mentre Steve, Nancy e Robin vanno al "cuore" di Vecna cercando di bruciarlo.

La resistenza inaspettata del"Padrone del Sottosopra", però, complica ogni cosa. Undici interviene a distanza grazie ai suoi poteri, supportata da Mike e Will, per rimetterlo al suo posto. Ma non tutto va come previsto. Un varco diretto tra Hawkins e il Sottosopra si apre. E la battaglia è tutt'altro che finita. Vecna non è morto.