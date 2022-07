Stranger Things 5 anticipazioni, parlano i creatori della serie: “Ci saranno dei cambiamenti” I creatori di Stranger Things commentano i dubbi dei fan sul finale durato più di due ore e dichiarano che la prossima stagione sarà completamente diversa dal punto di vista della durata.

A cura di Ilaria Costabile

Gli ultimi episodi di Stranger Things sono ormai arrivati su Netflix e i fan della serie hanno potuto assistere al finale della quarta stagione, in attesa che inizino le riprese del quinto e ultimo capitolo. Nonostante la serie sia stata accolta piacevolmente dal pubblico, non sono mancate alcune critiche in merito alla durata delle ultime puntate e a questo proposito sono intervenuti i creatori dello show, Matt e Ross Duffer, che hanno dichiarato di avere delle novità per Stranger Things 5.

Gli autori parlano del finale di Stranger Things 4

Che la quarta stagione di Stranger Things sia stata più lunga delle altre è un dato di fatto, soprattutto in termini di singoli episodi che hanno pian piano superato i 30-40 minuti canonici che ormai caratterizzano ogni prodotto seriale. Il finale della quarta stagione dura infatti due ore e 20 minuti, quasi quanto un film, e per i fan nonostante l'adrenalina e la curiosità li abbiano portati a vedere tutto fino all'ultimo minuto, non è stato semplice seguire la parte conclusiva della serie. Matt e Ross Duffer hanno però spiegato il perché di questa scelta da cui dipenderà anche ciò che si vedrà nella prossima stagione:

Non ci aspettavamo che questa stagione durasse così tanto, l'unica spiegazione che noi possiamo darci è che, se la guardi, ci vogliono quasi due ore prima che i nostri ragazzi vengano davvero coinvolti in un mistero soprannaturale. Li conosci, li vedi vivere le loro vite, stanno lottando per adattarsi al liceo e così via, Steve sta cercando di avere un appuntamento, vediamo tutto questo. Ma di tutto ciò non si è ancora concretizzato niente.

Le ipotesi su Stranger Things 5

Il fatto che, però, la quarta stagione abbia avuto una conclusione così lunga, può essere solo un vantaggio per la stagione successiva secondo i due autori: "I personaggi saranno già in azione, avranno già un obiettivo e una spinta, e già questo potrà rendere questa stagione davvero diversa". Non esitano, però, a scherzare anche sull'ipotesi che possa esserci più di un finale e che, anzi, possa essere ancora più lunga della precedente: "Sono sicuro che la conclusione sarà molto più lunga, sarà Return of the King , con, tipo, otto finali" ha dichiarato Duffer divertito.