A che ora esce Stranger Things 4 volume 2, gli episodi finali su Netflix Da venerdì 1 luglio su Netflix saranno disponibili gli ultimi due episodi di Stranger Things 4- Volume 2. I fan potranno finalmente scoprire cosa accadrà tra Undici e Vecna.

A cura di Elisabetta Murina

L'attesa per Stranger Things 4- Volume 2 è finita: a partire da venerdì 1 luglio Netflix renderà disponibili gli ultimi due episodi della serie firmata dai Duffer Brothers. Finalmente i fan potranno scoprire cosa accadrà tra Undici e Vecna, la terribile creatura del Sottosopra che minaccia Hawkins. A che ora esce la seconda parte di Stranger Things 4 in streaming?

A che ora esce la seconda parte di Stranger Things 4 su Netflix

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4-Volume 2 saranno disponibili su Netflix a partire dalle ore 9 di venerdì 1 luglio. Si tratta delle continuazione della prima parte della quarta stagione, uscita sulla piattaforma streaming lo scorso 28 maggio. Sono solamente due episodi, l'8 e il 9, che dureranno rispettivamente 1 ora e 25 minuti e 2 ore e 30 minuti.

Lo scontro tra Undici e Vecna, dove eravamo rimasti

Nella prima parte della quarta stagione, i protagonisti hanno dovuto fare i conti con Vecna, una nuova e terribile creatura del Sottosopra, la cui storia è intrecciata a quella di Undici. Come si scopre nel corso del settimo episodio (Il massacro al laboratorio di Hawkins), Vecna è in realtà "numero Uno", all'epoca uno dei bambini dell'esperimento del dottor Brenner e diventato poi un assistente presso il laboratorio. Dietro i suo capelli biondi, il suo sorriso e il suo voler apparentemente aiutare Undici si nasconde in realtà desiderio di vendetta. Vecna chiede a Undici di unirsi a lui, ma lei rifiuta e lo spedisce nel Sottosopra. In questi ultimi due episodi i fan si troveranno davanti al faccia a faccia tra il mostro e il resto dei protagonisti, in una battaglia in cui unire le forze sarà forse l'unico modo per uscirne.