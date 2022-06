La prima anteprima di Stranger Things 4- Volume 2: “É finita Unidici, tu mi hai liberato” Netflix ha pubblicato la prima anteprima della seconda parte di Stranger Things 4, che sarà disponibile a partire dal 1 luglio. Un gran finale di stagione fatto di due lunghi episodi, che forse riuscirà a dare ai fan tutte le risposte rimaste in sospeso. Vecna è stato liberato dal Sottosopra e non sembra aver intenzione di lasciar vincere Undici.

A cura di Elisabetta Murina

L'attesa sta per finire. Tra poco più di due settimane, il 1 luglio, Netflix renderà disponibili gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things. Nell'attesa, per dare un assaggio ai fan di quello che succederà nel gran finale, è online il primo trailer/anteprima ufficiale. Vecna è stato liberato e non ha alcuna intenzione di far vincere Undici.

Cosa succederà in Stranger Things 4- Vol 2

"É finita Undici. Tu mi hai liberato". Così la voce di Vecna apre il trailer della seconda parte di Stranger Things 4, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 1 luglio. Solo due episodi, quasi dei veri e propri film vista la durata (l'ultimo sarà di due ore e mezza), porteranno i fan verso il gran finale della storia e forse anche verso le risposte a tutte quelle domande che finora erano rimaste in sospeso. Vecna è stato liberato da Undici, che lo ha spedito nel Sottosopra, dove però sembra non avere intenzione di rimanere. "Non puoi fermare questo adesso", tuona la sua minacciosa voce, unita a una serie di immagini veloci che poco lasciano intuire sullo sviluppo della storia. Hopper torna pronto a unirsi alla nuova battaglia, Undici avrà un faccia a faccia con il suo passato, poi Nancy, Steve e Robin continueranno il combattimento. Ma chi vincerà alla fine?

Dove eravamo rimasti: chi è Vecna e che legame ha con Undici

La prima parte di Stranger Things 4 finisce con una rivelazione riguardo all'identità di Vecna. La nuova creatura del Sottosopra, che torna a minacciare Hawkins, altro non è che Uno in passato insieme a Undici nel laboratorio di Hawkins. Inizialmente sembra volerla aiutare a fuggire, poi però si rivela essere il suo più grande nemico: con un difficile passato alle spalle, brama vendetta nei confronti del dottor Brenner e dell'intera città di Hawkins (e non solo). Undici rifiuta di unirsi a lui. E questo dà inizio a uno scontro che continuerà anche nella seconda parte. Nel frattempo, Hop ha finalmente riabbracciato Joyce e Nancy, Steve e Robin sono alle prese con il Sottosopra.