Spiegazione finale prima parte Stranger Things 4: chi è davvero Vecna e che legame ha con Undici Nella quarta stagione di Stranger Things una nuova creatura arriva dal Sottosopra e mette a rischio, ancora una volta, la città di Hawkins. Si tratta di Vecna, che ha un legame inaspettato con Undici e il suo passato al laboratorio. Quale è la sua identità? Ecco la spiegazione. Attenzione: spoiler.

Stranger Things 4- Volume 1 è davvero "l'inizio della fine". Nei nuovi episodi della serie targata Netflix, disponibile dal 27 maggio, i Duffer Brothers hanno messo gli spettatori davanti a inaspettate rivelazioni, che sconvolgono ancora una volta l'apparente tranquillità di Hawkins. Dal Sottosopra arriva una nuova creatura, Vecna, che entra nella mente delle sue vittime facendo leva sui traumi del loro passato, fino a ucciderle. Il suo personaggio è una figura fondamentale di questo primo volume, sia per la sua storia che per il legame che ha con Undici. Ma chi è davvero Vecna? Cosa c'entra Uno? Ecco tutte le risposte sulla sua identità e la spiegazione del finale. Attenzione: spoiler.

Chi ha compiuto il massacro al laboratorio di Hawkins

Il personaggio di Uno in Stranger Things 4

L'ultimo episodio di Stranger Things 4- Volume 1 si intitola Il massacro al laboratorio di Hawkins. É il più lungo di questa prima parte (1 ora e 38 minuti) e anche quello che fornisce una riposta alla domanda che sicuramente si saranno fatti i fan nel corso della storia: chi è Vecna? Undici riesce finalmente a mettere insieme i pezzi e ricordare quello che è successo al laboratorio durante la sua infanzia, quando si trovava lì insieme a "Papà" (il dottor Brenner) diversi anni prima.

Un finale circolare in grado di spiegare un evento che, attraverso flashback, accompagna lo spettatore fin dalle prime scene. Non è stata lei a uccidere il resto dei bambini, ma colui che inizialmente le ha offerto una mano per fuggire: Uno. All'apparenza è uno dei ragazzi che lavora al laboratorio, vestito di bianco, con un caschetto biondo e pronto a correre il rischio per aiutarla ad abbandonare quel luogo. In realtà, però, la sua missione e la sua identità sono ben altre: è stato lui a compiere il massacro e uccidere il resto dei bambini per vendetta, perché in passato è stato uno di loro. Uno poi propone a Undici di unirsi a lui. Ma lei rifiuta.

Quale è la vera identità di Vecna

Vecna

Uno racconta la storia del suo passato facendo un'inaspettata rivelazione: è lui Vecna. Ma come lo è diventato? Prima ancora di entrare al laboratorio di Hawkins era un bambino con delle abilità particolari, fuori dal comune, proprio come quelle di Undici. La sua famiglia non riusciva a comprenderlo e, credendolo pazzo, lo sottoponeva a continue visite con specialisti, nella speranza di farlo guarire. Con il passare degli anni, però, i suoi poteri continuano a crescere, tanto che un giorno uccide la sua famiglia, membro dopo membro, finendo lui stesso col rimanere colpito. Come responsabile degli "Omicidi di Creel House", però viene indicato suo padre, che altro non è che Victor Creel, l'uomo che Nancy e Robin vanno a trovare in manicomio pensando di trovare qualche risposta sull'identità di Vecna. E, in un certo senso, senza saperlo erano davvero nel posto giusto.

Dopo essere quasi morto, il piccolo Creel si risveglia nel laboratorio di Hawkins, diventando il bambino "Numero Uno" del programma del dottor Brenner. Crescendo, poi, inizia a lavorare lì bramando vendetta, fino a quando Undici, rifiutando di unirsi a lui, lo affronta e lo spedisce nel Sottosopra.