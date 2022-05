Il primo teaser di Stranger Things 4 – Volume 2 è già disponibile, come vederlo Netflix ha già reso disponibile il primo teaser di Stranger Things 4- Volume 2. Nessuno video ufficiale sui canali social della piattaforma, ma una piccola anteprima alla fine del settimo episodio della prima parte della quarta stagione, uscita il 27 maggio. Ecco come vederlo.

A cura di Elisabetta Murina

La prima parte di Stranger Things 4 è appena uscita su Netflix, ma c'è già un modo per scoprire come continuerà la storia senza aspettare il 1 luglio, data in cui saranno disponibili gli ultimi due episodi della quarta stagione. Quale?

Come vedere il primo teaser di Stranger Things 4- Volume 2

Per scoprire la "sorpresa" che Netflix ha voluto regalare ai fan della serie firmata dai Duffer Brothers, bisogna arrivare alla fine dell'episodio 7, intitolato Il massacro al laboratorio di Hawkins. Si tratta della fine di questa prima parte della storia, che lascerà gli spettatori a bocca aperta davanti a sconvolgenti scoperte riguardanti Undici, Vecna e il Sottosopra. Una volta finiti tutti i titoli di coda, apparirà la scritta "Anteprima" e, cliccandoci, permetterà di vedere il primo breve teaser (circa 30 secondi) di Stranger Things 4- Volume 2, non ancora pubblicato da Netlfix sui suoi account ufficiali. "È finita Undici, tu mi hai liberato. Non puoi fermare questo adesso", dice la spaventosa voce di Vecna, lasciando presagire una minaccia ancora più grande.

Quando uscirà Stranger Things 4- Volume 2

Se per la quarta stagione l'attesa è stata tanta, complessivamente quasi tre anni, fortunatamente per i fan non sarà lo stesso per gli ultimi due episodi di questo capitolo. L'uscita su Netflix di Stranger Things 4- Volume 2 è prevista il 1 luglio, quindi a 30 giorni esatti dai primi 7 episodi, che hanno fornito tante risposte agli spettatori ma hanno lasciato anche altrettante domande. L'ultimo di questa quarta stagione sarà anche il più lungo, quasi come fosse un film: due ore e trenta minuti. I produttori hanno anche lasciato la porta aperta alla realizzazione di una quinta stagione.