Stranger Things 4, quando escono la prima e la seconda parte su Netflix Manca poco all’uscita della quarta stagione di Stranger Things. La nuova stagione sarà disponibile su Netflix divisa in due parti rilasciate in due momenti diverse. I primi 7 episodi saranno subito disponibili, mentre gli ultimi due saranno disponibili più avanti. Ecco quando.

La quarta stagione di Stranger Things è in uscita. Si arricchisce con un altro capitolo la fantastica epopea della serie Netflix che ha rispolverato i film degli anni '80, navigando tra i generi. Horror, fantascienza, formazione: i Duffer Brothers hanno saputo mettere a punto una macchina perfetta che con il Volume 1, la prima parte composta dai primi 7 episodi, inizierà il cammino conclusivo della stagione fino al Volume 2, la seconda parte rilasciata in un secondo momento, con gli ultimi due episodi lunghi quasi quanto un film. La durata complessiva della stagione finale, infatti, dura nel complesso 5 ore in più rispetto alle stagioni precedenti. La trama di Stranger Things 4 riprende sei mesi dopo gli ultimi avvenimenti con la battaglia dello Starcourt. Tra i personaggi principali tornano Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder e Finn Wolfhard.

Quando esce Stranger Things 4 Volume 1

L’attesissima quarta stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio sarà disponibile, a partire dal 27 maggio. Il Volume 1 si compone dei primi 7 episodi. Per vedere la serie fino alla fine, bisognerà aspettare ancora un po'. Vediamo quando saranno disponibili gli altri due episodi.

Quando escono gli episodi finali di Stranger Things 4

Dopo la pubblicazione del Volume 1, composto dai primi 7 episodi, Netflix renderà disponibile sulla piattaforma il volume 2, che debutterà il 1° luglio, con gli episodi conclusivi 8 e 9. Netflix ha già confermato, però, che ci sarà una quinta e ultima stagione, disponibile prossimamente.

La trama di Stranger Things 4, dove eravamo rimasti

La trama di Stranger Things 4 ci riporta sei mesi dopo la terribile battaglia dello Starcourt. Mentre i protagonisti si ritrovano ad affrontare le conseguenze di quanto successo, una nuova e orribile minaccia soprannaturale sta arrivando accompagnata da un mistero cruento che, se risolto, potrebbe mettere definitivamente la parola fine agli orrori del Sottosopra e alla periodica devastazione di Hawkins.

Il cast completo della quarta stagione

Nel cast sono tutti confermati: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

I primi 8 minuti di Stranger Things 4

Netflix ha messo a disposizione i primi 8 minuti della prima puntata di Stranger Things 4: un teaser davvero succulento per tutti gli appassionati che non vedono l'ora di ritornare a vedere una delle serie più amate e apprezzate della piattaforma dalla grande ‘enne' rossa.