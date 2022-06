Stranger Things batte Bridgerton, è la serie più vista su Netflix Stranger Things batte anche Bridgerton ed è la serie Netflix più vista nel suo primo weekend d’uscita sulla piattaforma.

A cura di Ilaria Costabile

Stranger Things è la serie inglese che nel primo weekend dall'uscita sulla piattaforma Netflix ha conquistato più visualizzazioni, come dichiarato dal colosso streaming che, quindi, ha sottolineato l'impatto che l'arrivo della quarta stagione della serie ha avuto sugli utenti dopo due anni di attesa dagli ultimi episodi.

Il record di Stranger Things

I primi sette episodi della serie scritta da Matt e Ross Duffer hanno conquistato 287 milioni di ore nel primo week-end in piattaforma, il ponte del Memorial Day dal 27 al 30 maggio, a fronte delle 193 milioni di ore di Bridgerton arrivato su Netflix a fine marzo. A questo risultato si aggiunge anche un altro dato significativo, ovvero che nella top ten dei contenuti più visti sono salite anche le stagioni precedenti di Stranger Things. Un successo riscontrato non soltanto negli Stati Uniti, ma secondo il report della piattaforma, la serie sarebbe la prima ad aver raggiunto il primo posto in 83 Paesi nel primo weekend di uscita, oltre ad essere entrata nella top ten di almeno dieci Paesi che usufruiscono del servizio streaming.

La quarta stagione divisa in due parti

Sono usciti solo i primi episodi della serie, ma la febbre di Stranger Things ha colpito nuovamente tutti gli appassionati che hanno atteso ben due anni prima di poter realizzato il sequel della terza stagione che, comunque, aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. Il finale di stagione che, a conti fatti, si compone solo di due episodi uscirà il prossimo 1° luglio, quando sarà possibile vedere gli episodi 8 e 9. La quarta stagione, però, non sarà l'ultima dal momento che Netflix ha già confermato che ce ne sarà una quinta, sperando in tempi di uscita molto più ridotti. Gli episodi finora disponibili hanno messo in evidenza la piega decisamente più horror che la serie ha acquisito rispetto ai capitoli precedenti, senza abbandonare quel gusto per l'estetica Anni Ottanta, dalle location alle musiche, che ha reso Stranger Things un vero e proprio fenomeno seriale.