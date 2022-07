Cosa pensa Stephen King di Stranger Things 4: la sua reazione su finale della serie tv Netflix Stephen King è il principale scrittore a cui la serie tv Netflix si ispira, lui lo sa e applaude al lavoro dei Duffer Brothers: la sua reazione.

Non è certo un segreto che Stranger Things abbia pescato a piene mani dall'immaginario degli anni '80, tra film, musica, libri e giochi da tavolo. La stella polare dei riferimenti dei Duffer Brothers è rappresentata da Stephen King. Lo scrittore del Maine, a torto semplificato per ragioni di mercato come "scrittore del brivido", è anche uno dei primi fan della serie Netflix, disponibile con il volume 2 dal 1° luglio.

Le parole di Stephen King

Stephen King ha completato la visione degli ultimi due episodi di Stranger Things, che vanno così a completare il quarto capitolo della serie tv. La reazione del maestro della scrittura, autore di capolavori quali "It", "Carrie", "Cose Preziose" e tantissimi altri, è stata eloquente:

Il penultimo episodio di Stranger Things è così buono, e così pieno di terrore, che sono quasi affranto di guardare l'ultimo.

Tutti i romanzi di Stephen King citati in Stranger Things

Del resto, come da recensione di Grazia Sambruna, Stranger Things potrebbe davvero essere il miglior adattamento del romanzo che Stephen King non ha mai scritto. O comunque il miglior adattamento della somma di tutti i migliori romanzi del maestro. Dalla prima alla quarta stagione sono stati citati i migliori romanzi di Stephen King:

nella prima stagione di Stranger Things: It e The Body, con il Demogorgone che cita Pennywise e il gruppo di ragazzini che cita Il Club dei Perdenti e il gruppo di ragazzi protagonisti del racconto incluso in "Stand by me"; citazione necessaria anche per Firestarter, da noi noto come "L'incendiaria": protagonista una ragazza dai poteri cinetici che in Stranger Things è ovviamente Undici;

di It e The Body, con il Demogorgone che cita Pennywise e il gruppo di ragazzini che cita Il Club dei Perdenti e il gruppo di ragazzi protagonisti del racconto incluso in "Stand by me"; citazione necessaria anche per Firestarter, da noi noto come "L'incendiaria": protagonista una ragazza dai poteri cinetici che in Stranger Things è ovviamente Undici; nella seconda e nella terza stagione di Stranger Things: continuano i riferimenti macro al mondo narrativo di It e di The Body e si aggiungono alcuni riferimenti a Christine e Shining. L'auto di Billy è assolutamente identica all'auto protagonista in Christine così come in Shining c'è la scena di Billy che sfonda la porta della sauna per prendere Max;

di continuano i riferimenti macro al mondo narrativo di It e di The Body e si aggiungono alcuni riferimenti a Christine e Shining. L'auto di Billy è assolutamente identica all'auto protagonista in Christine così come in Shining c'è la scena di Billy che sfonda la porta della sauna per prendere Max; nella quarta stagione di Stranger Things c'è un forte riferimento a Carrie – Lo sguardo di Satana, quando nel secondo episodio Undici viene bullizzata dai ragazzi della scuola nella pista di pattinaggio. A differenza di quanto accade in Carrie, e da quanto ci si aspetterebbe da Undici, la ragazza non usa i suoi poteri cinetici per uccidere tutti, ma decide di risolverla con la forza e sistemare l'ideatrice dell'aggressione (non faremo spoiler).

La spiegazione del finale di Stranger Things 4

Se vuoi scoprire tutto sul finale di Stranger Things 4, sulla battaglia finale tra Undici e Vecna, sapere chi muore e chi resta in vita nell'attesa della quinta stagione, devi leggere la nostra spiegazione del finale che contiene tutte le risposte e anche tanti spoiler.