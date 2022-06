L’attore Amir El Masry sarà Mohamed Al-Fayed in The Crown 5 L’attore egiziano Amir El-Masry interpreterà Mohamed Al-Fayed da giovane, padre di Dodi, nella quinta stagione di The Crown. Nella serie Netflix, infatti, sarà raccontata anche la storia di una delle famiglie più prestigiose di Londra.

A cura di Ilaria Costabile

La scelta dei protagonisti della quinta stagione di The Crown continua e secondo quanto riportato da Variety è stato individuato l'attore che interpreterà un giovane Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi, compagno della principessa Diana, nonché ex proprietario dei magazzini Harrods.

Il ruolo di Mohamed Al-Fayed in The Crown 5

Ad interpretarlo sarà l'attore egiziano Amir El Masry che, come dichiarato, dovrebbe prestare il suo volto per un Al-Fayed più giovane, in quanto nella prossima stagione della serie biografica più famosa di Netflix, sarà raccontato anche il passato di una delle famiglie più note e potenti di Londra, fino al momento in cui nel 1997, Dodi Al-Fayed (interpretato nella serie dall'attore Khalid Abdalla) e Lady D persero la vita nel tragico incidente a Parigi, segnando per sempre la storia recente, oltre che quella della monarchia inglese. Ovviamente, a dare vita sullo schermo al magnate più anziano, ci sarà un altro attore, che secondo la testata americana sarebbe Salim Daw. Si evince come la scelta di un doppio attore per interpretare lo stesso personaggio sia necessaria alle esigenze del racconto che, quindi, sebbene si sviluppi in una sola stagione, si muoverà su archi temporali diversi.

Chi è Amir El-Masry

Amir El-Masry è un attore egiziano nato a Il Cairo, ma cresciuto a Londra. Da sempre appassionato di recitazione debutta nel 2016 recitando nella miniserie The Night Manager, accanto all'attore Tom Hiddleston. Di recente ha avuto modo di farsi notare, prendendo parte a progetti più ambiziosi e infatti è stato scelto per interpretare il ruolo di un rifugiato siriano che vive su un'isola in Scozia nel film Limbo, girato da Ben Sharrock. Per questa interpretazione, infatti, ha vinto un BAFTA. Tra i progetti internazionali, c'è da considerare anche la sua partecipazione nel film Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in cui ha potuto interpretare un capo militare.